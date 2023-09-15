Düğünde horoza içki içiren 5 kişi için karar verildi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, düğünde horoza içki içiren 5 kişiye jandarma ekipleri tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 4 bin 544'er TL para cezası kesildi.
Pamukkale’de bir düğünde horoza içki içirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görüntüleri inceleyerek, horozun ağzını açarak içki içiren 5 kişiyi tespit etti.
PARA CEZASI KESİLDİ
Şüphelilere '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan kişi başı 4 bin 554 TL, toplamda 22 bin 770 lira para cezası kesildi.
Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem yapılacağı öğrenildi.
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