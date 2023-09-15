Düğünde horoza içki içiren 5 kişi için karar verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, düğünde horoza içki içiren 5 kişiye jandarma ekipleri tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 4 bin 544'er TL para cezası kesildi.

DHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:40
Düğünde horoza içki içiren 5 kişi için karar verildi
Abone Ol google-news

Pamukkale’de bir düğünde horoza içki içirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görüntüleri inceleyerek, horozun ağzını açarak içki içiren 5 kişiyi tespit etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şüphelilere '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan kişi başı 4 bin 554 TL, toplamda 22 bin 770 lira para cezası kesildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem yapılacağı öğrenildi.


Player Alanı
düğün içki horoz

İlgili Haberler

TİP’ten İstanbul Valiliği’nin içki genelgesinin iptali için dava

TİP’ten İstanbul Valiliği’nin içki genelgesinin iptali için dava
HÜDA PAR işareti aldı: ‘Ruhsatlı işletmelerde alkollü içki satışı yasaklansın’

HÜDA PAR işareti aldı: ‘Ruhsatlı işletmelerde alkollü içki satışı yasaklansın’
6 kişinin öldüğü sahte içki davasında yeni gelişme: 'Bunları sevdiklerime vereceğim' demiş

6 kişinin öldüğü sahte içki davasında yeni gelişme: 'Bunları sevdiklerime vereceğim' demiş

En Çok Okunan Haberler