Düğünde ikram edilen meyve suyundan 'küf' çıktı

Sivas'ta düzenlenen bir düğünde ikram edilen meyve suyundan çıkan küf parçaları, davetlileri şaşkına çevirdi.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:40
Düğünde ikram edilen meyve suyundan 'küf' çıktı
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Sivas’ta bir düğüne katılan Rukiye Arıcı, ikram olarak verilen meyve suyunu bardağına doldurdu. Arıcı, meyve suyunu doldurduğu bardağı görünce şaşkınlık yaşadı.

Arıcı, içerisinden küf çıkan meyve suyunun son kullanma tarihinin geçmediğini, kutunun da deforme olmadığını söyledi.

"BARDAĞA DÖKMEMLE BİRLİKTE KÜF GÖRDÜM"

Kapağı hiç açılmamıştı ben kendim açtım diyen Arıcı, “Masaya Dimes marka meyve suları geldi. Karışık meyve suyuydu. Çalkaladım ve açtım. Kutunun son kullanma tarihine baktım. Tarihi 16 Ağustos 2024 olarak yazıyordu. Açıp bardağa dökmemle birlikte küf gördüm. İnsanlara gösterebilmek için hemen videoya çektim. İnsanlar daha dikkatli olmalı. Şaşırtıcı bir durum. Sağlık açısından çok tehlikeli. Gerekli yerlerin daha çok denetlemesi gerekiyor. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

"İYİ Kİ İÇMEMİŞİM"

Arıcı, kanseri yeni atlattığını bu nedenle yaşadığı olayın kendisini daha fazla tedirgin ettiğini belirterek, "Meme kanseriydim şükürler olsun ki yeni atlattım, o masada halam da vardı. Kendisi de meme kanseriydi. Eğer fark etmeden o meyve suyunu içseydim o kutudan çıkan küfün bana vereceği zararı tahmin bile edemiyorum. Daha çok dikkat edilmesini isterdim. Bu durum kişiye sağlık açısında çok büyük zararlar verebilir. Biz kemoterapi ve radyoterapi alıyoruz. Bunları aldığımız zaman bunlarla birlikte nasıl beslenmemiz gerektiğine dair bilgilendiriliyoruz. Özellikle küflü olabilecek her türlü gıdadan uzak durmamıza dair bir ibare var. İyi ki içmemişim. Zaten küfü gördükten sonra düğün salonu görevlileri o meyve sularını hemen topladılar” şeklinde konuştu.


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