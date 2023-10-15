Düğünde maganda dehşeti: Oynarken kalbinden vuruldu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde akrabasının düğüne giden Abdülaziz Erbirol'un kalbine maganda kurşunu isabet etti. Ağır yaralanan Erbirol, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının düğününe giden Abdülaziz Erbirol oyun havası oynadığı sırada havaya ateş açılmasıyla kalbinden vuruldu.
Ağır yaralan Erbirol, kalabalığın arasında kanlar içinde yere yığıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.
Durumunun kritik olduğu öğrenilen Erbirol’un yakınları arasında hastane bahçesinde de gerginlik yaşandı.Polis ekipleri, Erbirol’un kim tarafından vurulduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Evlerinin önüne kurdular, artık tek gelir kapıları oldu
- Emekliye bir kötü haber daha
- Araç muayene ücretlerine dev zam yolda!
- 'Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne!
- Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
- ''Denizlerin prensi' tezgahları coşturdu
- Naci Görür'den Bolu depremine ilişkin açıklama
- Berna Laçin'den 'Dilan Polat' paylaşımı
- Bakan Işıkhan emekli maaşı açıklaması
- Tıp fakültelerinden kaçış...