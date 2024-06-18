Düğünde pompalı tüfeklerle havaya ateş açtılar: 10 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldular!

Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 gün önce bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu başından yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 00:49
Düğünde pompalı tüfeklerle havaya ateş açtılar: 10 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldular!
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Alınan bilgiye göre, olay Ankara'nın Sincan ilçesi Boyabası Mahallesi'nde 15 gün önce gerçekleşin bir düğünde meydana geldi.

Boyabası Mahallesi'nde gelin almak için davetlilerin geldiği sırada pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu çıkan saçmalar 10 yaşındaki çocuğa isabet etti.

15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Seyfi Sarıoğlu hayatını kaybetti.


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