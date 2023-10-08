Düğünde 'tabancalı' dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan kavgada B.S. tarafından tabancayla vurulan Zekeriya Çakmak ve İbrahim Çelebi yaşamını yitirdi, Mustafa Boyraz yaralandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan B.S., gözaltına alındı.
Aşağıçakmak köyünde dün saat 20.00 sıralarında düğün sırasında davetli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. üzerinde bulunan tabancayla otomobillerine binen Mustafa Boyraz, Zekeriya Çakmak ve İbrahim Çelebi'ye ateş etti.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Çelebi olay yerinde yaşamını yitirirken yaralanan Mustafa Boyraz ve Zekeriya Çakmak Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekeriya Çakmak da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüpheli B.S. ise JASAT tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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