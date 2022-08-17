Düğünde yaktığı 'meşale' elinde patladı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:38

Yıldıztepe Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü sokak arasında yapılan düğünde halay çekilirken, bir davetli meşale yaktı.

DAVETLİLERDE VE ZURNACIDA YANIKLAR OLUŞTU

Meşalenin patlaması nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.