Düğünde yaktığı 'meşale' elinde patladı
İstanbul Bağcılar'da düğünde halay çekilirken, bir davetlinin yaktığı meşale elinde patladı. Çevreye saçılan kıvılcımlar davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu.
Yıldıztepe Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü sokak arasında yapılan düğünde halay çekilirken, bir davetli meşale yaktı.
DAVETLİLERDE VE ZURNACIDA YANIKLAR OLUŞTU
Meşalenin patlaması nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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