Düğünde yaktığı 'meşale' elinde patladı

İstanbul Bağcılar'da düğünde halay çekilirken, bir davetlinin yaktığı meşale elinde patladı. Çevreye saçılan kıvılcımlar davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu.

DHA
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:38
Düğünde yaktığı 'meşale' elinde patladı
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Yıldıztepe Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü sokak arasında yapılan düğünde halay çekilirken, bir davetli meşale yaktı.

DAVETLİLERDE VE ZURNACIDA YANIKLAR OLUŞTU

Meşalenin patlaması nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 


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