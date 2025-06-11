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Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

11.06.2025 08:16:00
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AA İHA
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Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alaca ilçesinde, düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Çorum-Yozgat karayolunda A.İ. idaresindeki minibüs, Koçhisar Barajı mevkiinde yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan Sedat Resulcan D., Aziz D., Mustafa D., Recep D., Şakir D., Yakup D., Seyit Ahmet İ., Erdal D., Kemal D., Kezban D., Osman D., Samet D., Gülhatun D., Mahir D., Hüseyin D. ve Osman D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüste bulunanların düğün için gittikleri Adana'dan Samsun'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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