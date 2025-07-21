Düğünler kabusa döndü: Aynı gün iki kentte 191 kişi zehirlendi

Yalova ve Kastamonu'da düzenlenen düğünlerde ikram edilen yemeklerin ardından toplam 191 kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu. Her iki olayda da gıda zehirlenmesi şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

YALOVA'DA SÜNNET DÜĞÜNÜ YEMEĞİ SONRASI 100 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Ancak geceden hazırlanan yemeği tüketen yaklaşık 100 kişi, sabah saatlerinden itibaren mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Çınarcık Devlet Hastanesi'nde 65 kişiye müdahale edilirken, kapasitenin aşılması nedeniyle kalan hastalar Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, hayati tehlike bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KASTAMONU’DA DÜĞÜN YEMEĞİ 91 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Benzer bir zehirlenme vakası Kastamonu’da yaşandı. İl merkezinde yapılan bir düğüne katılan davetliler, ertesi gün mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 51, Taşköprü Devlet Hastanesi’ne ise 40 kişi müracaat etti.

Düğüne çevre illerden gelen ve evlerine döndükten sonra rahatsızlanan bazı vatandaşlar da Ankara, Erzurum ve Çankırı’daki hastanelere başvurdu. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturmada, düğün yemeğinden numuneler alınarak incelemeye gönderildi.

“EŞİM İKİ KEZ HASTANEYE KALDIRILDI”

Zehirlenenlerden Ufuk Türkmen, “Devrekani’den düğüne geldik. Eşim önce taburcu edildi, sonra tekrar fenalaştı, ambulansla yeniden getiriliyor. Ben şikayetçi oldum,” dedi. Sabahattin Demir isimli başka bir davetli ise, “Dün akşam yediğimiz yemekten sonra bugün öğleye doğru hepimiz fenalaştık,” diye konuştu.

Yetkililer, her iki olayla ilgili detaylı laboratuvar sonuçlarını beklerken, vatandaşları düğün ve toplu organizasyonlarda hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.