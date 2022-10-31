Düğünün ortasında silah sesleri yükseldi: 1 yaralı
Kocaeli'de bir düğünde dayı yeğeninin üzerine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan yeğen kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, dayı polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kocaeli'de bir düğün salonunda dayı M.Ç. düğünde geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan A.(35) ile karşı karşıya geldi. M.Ç., yeğeni Hakan A.'nın üzerine kurşun yağdırdı.
Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini boynu, göğsü ve bacağından ağır yaraladı. Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken Hakan A. ağır yaralandı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakan A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaçan M.Ç. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.
Öte yandan, yurttaşların pistin ortasında oynadığı esnada, sıkılan silahtan gelen sesler ve yaşanan panik kameraya yansıdı.
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