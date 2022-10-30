Adana'da sokak düğününde saldırı: Baba öldü, oğlu yaralandı

30 Ekim 2022 Pazar, 15:32

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki düğüne katılan Galip Düz ile oğlu Muhammet Düz, Doğan D. ve Mehmet Emin Ş.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Baba ile oğlu, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ameliyata alınan Galip Düz, hayatını kaybetti. Muhammet Düz'ün durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Doğan D. polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli aranıyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.