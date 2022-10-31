Düğünde karşılaştığı husumetlisini vurdu
İzmit'te, Hakan A. (35), düğünde karşılaştığı husumetlisi Muharrem Ç. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Hakan A. hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olay gece saatlerinde İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bir düğün salonunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Muharrem Ç. ile Hakan A. düğünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Ç. tabancasını ateşleyerek Hakan A.'yı vurdu.
Yaralanan Hakan A. kanlar içerisinde yerde kalırken, Muharrem Ç. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.
Hakan A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Salonda yaşananlar nedeniyle fenalaşan çok sayıda kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan Muharrem Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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