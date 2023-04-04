Dükkânı basıp yanlış kişiyi kaçırdılar, 'kusura bakma' deyip geri bıraktılar!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:11

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 12:27

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde telefon dükkânı bulunan Şehmus Kılıç adlı kişi, silahlı ve maskeli kişiler tarafından kaçırıldı. Şüpheliler, Şehmus Kılıç'ı bir süre sonra bıraktı. Kılıç'ın ortağı, şüphelilerin 'yanlış kişiyi' kaçırdıklarını anlayınca serbest bıraktığını ileri sürdü.

İŞYERİNE GERİ BIRAKTILAR!

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, 1 Nisan Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan telefon dükkânına gelen eli silahlı ve maskeli 6 kişi, iş yeri sahibi Şehmus Kılıç'a önce silah doğrulttu, ardından da kaçırdı. İddiaya göre, şüpheliler, otomobile bindirdikleri Kılıç'ı, Kağıthane'de bulunan bir depoya götürdü. Burada Kılıç'a bir video izlettiler. Videodaki kişinin Şehmus Kılıç olmadığı anlaşılınca şüpheliler Kılıç'ı işyerine geri bıraktı.

"SİLAH DOĞRULTARAK, ALIP GÖTÜRDÜLER"

Şehmus Kılıç'ın iş ortağı Enes Kocatürk, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"6-7 kişilerdi, içeri girdiler. 'Şehmus sen misin?' dediler. Ortağım da 'Evet benim' dedi. Daha sonra tezgahın arkasına geçip, silah doğrultarak alıp götürdüler. Hepsi maskeliydi. Hiç birinin yüzünü görmedik. Daha sonra 'yanlış anlaşılma' deyip, ortağımı geri bırakmışlar. Gazi Mahallesi'nde bırakmışlar. Ama maskeli bırakmışlar yüzlerini görememişler. Kendisine herhangi bir konudan bahsetmemişler."

ŞİKÂYETÇİ OLMADI!

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçırılan Şehmus Kılıç'ın şüphelilerden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

Şehmus Kılıç'ın kaçırılma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilden inen yüzleri maskeli kişilerin iş yerine girdiği, şüphelilerden birinin üzerindeki silahı çıkararak Şehmus Kılıç'a doğrulttuğu, ardından da koluna girerek Kılıç'ı dışarı çıkardıkları görülüyor.

Kılıç'ı otomobile bindiren şüphelilerin olay yerinden ayrıldığı görülüyor.