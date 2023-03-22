İstanbul'da film gibi olay: Apartmanın demir bahçe kapısı üçüncü kez çalındı

Bağcılar'da 3 katlı apartmanın demir bahçe kapısı, üçüncü kez çalındı. Şüphelinin, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki kapının bir kısmını kucaklayıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:35
İstanbul'da film gibi olay: Apartmanın demir bahçe kapısı üçüncü kez çalındı
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Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde 18 Mart günü saat 18.30 sıralarında, 3 katlı apartmanın bahçe kapısı çalındı.

Banda boyunlukla yüzünü gizleyen şüpheli, çevredekilere aldırış etmeden yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki demir kapının bir kısmını söküp, kucaklayarak taşıdı. Hırsızlık güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Binanın bahçe kapısının daha önce iki kez daha çalındığı öğrenildi.

"ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMİYOR"

Mahalle sakinlerinden olan Furkan Koç, "Hırsız 20'li yaşlarda. Çevredekilere aldırış etmeden kapıyı alıp götürüyor" dedi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 


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