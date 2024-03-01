Dükkanın camlarını silerken silahlı saldırıya uğradı!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:44

Güncelleme: 01.03.2024 - 09:52

Olay, dün sabah saatlerinde Gürpınar’da bir butik mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletme sahibi D.K. eşiyle beraber mağazayı açtıktan sonra camları silmeye başladı.

Bu sırada eli silahlı kapüşonlu bir şahıs camları silen D.K.’ye art arda ateş etmeye başladı. Can havliyle dükkana giren D.K. eşinden yardım istedi.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D. K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışmalarına başladı.

Esnafın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken saldırganı tanımadığını söyledi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, D.K.’nin camı silerken kapüşonlu saldırganın yaya olarak gelip art arda ateş etmesi ve sonrasında olay yerinden kaçması yer alıyor.