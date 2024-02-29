Silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı
Kayseri’de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal
- CHP'li Fırat programı terk etti!
- Erdoğan'ın İstanbul korkusu!
- Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
- Özel, 300 bin yurttaşla yapılan anketleri açıkladı
- Fatih Erbakan'dan 'Erdoğan' açıklaması
- 'Dalga geçecek seviyede...'
- 'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
- KYK yurdunda intihar!
- Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' gafı