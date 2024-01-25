Yayınlanma: 25.01.2024 - 12:05

Güncelleme: 25.01.2024 - 12:05

Yeni dul ve yetim maaşları 2024 emekliye ek zam yapılmasının ardından netleşmiş oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları ortaya çıktı. Peki, Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2024 Dul ve yetim maaşları yüzde kaç zamlandı?

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ek zam oranının yüzde 11,68 olduğunu ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranın yüzde 49,25'e eşitlendiğini açıkladı. Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre belirleniyor. Yüzde 25, 50 ve 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşlarına da zam yapıldı.

2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 2574 TL alan yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş, 1268 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 3842 TL'ye yükselecek.

2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 5511,20 TL alan yüzde 50 hissesi olan bir vatandaş, 2714,7 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 8225,47 TL'ye yükselecek.

2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 7541,49 TL alan yüzde 75 hissesi olan bir vatandaş, 3714,2 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 11255,67 TL'ye yükselecek.

DUL VE YETİM MAAŞIN KİMLER ALABİLİR?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.

Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.