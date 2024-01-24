Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:39

Güncelleme: 24.01.2024 - 09:39

SSK ve Bağkur emeklisine, ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Emekli zammına ek bir zam daha yapılarak zam oranı 49,25'e yükseltildi. Yapılan bu zammın ardından emeklilerde güncel zamlı maaşını merak etti. Peki, Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Ocak güncel zamlı emekli maaşları ne kadar?

2024 OCAK GÜNCEL MAAŞ TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu: 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak. 0 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak. 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak. 15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak. 17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti.