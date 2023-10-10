Dumandan etkilenen yavru kedilere kalp masajı yapıldı: Kurtarılamadılar...

İzmit'te, binanın 2'nci katında çıkan yangın, üst kata sıçradı. İtfaiyeciler, çatı katında dumandan etkilenen 4 yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kediler, kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 16:28
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İzmit Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Üst kata da sıçrayan yangını görenlerin ihbarıyla, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İtfaiyeciler, müdahale sırasında çatı katında hareketsiz yattığını gördükleri 4 yavru kediyi binadan çıkardı.

İtfaiye erlerinin kalp masajı ve suni teneffüs yaptıkları yavru kediler, dakikalar süren çabaya rağmen kurtarılamadı.

Yarım saatte kontrol altına alınan yangında, binadaki 2 dairede de hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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