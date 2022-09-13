Dumlupınar Üniversitesi'nde 'eşe özel kadro': Eşini kadroya alamayınca tüm adayları eledi

13 Eylül 2022 Salı, 10:56

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi'nde görev almak üzere doktora öğretim üyesi için ilan açtı.

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ersen Ersoy'un eşi de kadroya girmek için başvuruda bulundu. Ancak bu duruma 'özel ilan' gerekçesiyle bir jüri üyesi tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Ersoy'un eşi kadroya alınmadı ancak yüksek puan alan diğer adaylar da elendi. Ersen Ersoy ise eşinin kadroya alınmamasına, "Hakkımız yendi" sözleriyle tepki gösterdi. Ayrıca Ersoy, "Diğer adaylar neden elendi?" sorusuna ise, "Onu rektörlüğe sormak lazım" yanıtını verdi.

DÖRT ADAY DA ELENDİ

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Eski Türk Dili Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ‘Eski Uygur Türkçesi alanında doktoralı olup Harezm Türkçesi ve Memlük Kıpçakçası ile ilgili çalışmaları olmak’ kriteri yer aldı. Doktora öğretim üyesi kadrosu için birçok aday, üniversiteye başvuruda bulundu. Bu adaylar arasında Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Ersen Ersoy’un eşi Gülser Ersoy da vardı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kriterlere en uygun kişi Gülser Ersoy oldu. Ersoy kadroya alındı ancak üç jüri üyesinden biri duruma tepki gösterdi. Tepkiler sonucu Ersoy'un ataması durduruldu. Böylece doktora öğretim üyesi kadrosuna başvuran diğer dört aday da elendi.

MAHKEMEYE BAŞVURU

Doktora öğretim üyesi kadrosuna başvuran ve tüm kriterlere uyan bir akademisyen konuyu mahkemeye taşıdı. Yürütmeyi durdurma talebiyle idare mahkemesine dava açan akademisyen “Kadro kişiye özel ihdas edilmiş ve süreç bu şekilde hukuksuz işletilmiştir” dedi. Akademisyen, Ersoy’un eşini kadroya alamaması üzerine tüm atama işleminin ‘sebepsiz ve keyfi’ biçimde iptal edildiğini söyledi:

“Amaç, eşinin giremediği bu kadroyu boşa çıkarıp ilerleyen süreçte hem kendi gücünü kullanarak hem de bölüm başkanı sıfatıyla eşini yeniden bölüme almak.”

ERSOY: BİZİM HAKKIMIZ YENDİ

Ersen Ersoy ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakkımız yendi" dedi. Ersoy şunları söyledi:

"Eşimin müracaat ettiği tarihte herhangi bir idarecilik görevim yoktu. Böylece herhangi bir kadro çıkartma yetkim de bulunmamakta. Sıradan bir öğretim üyesiyim. Bizim bölümde de eski Türk Dili Ana Bilim Dalı var. Bu alanda da herhangi bir öğretim üyesi bulunmamakta. Dolayısıyla bölümde açık var. Bir kadro açıldı ve eşim de alanla ilgili olduğu için bu kadroya müracaat etti."

Ersoy, "Diğer dört kişi neden elendi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bu soruyu rektörlüğe sormak lazım. Buna karar veren rektörlük, ilanı veren rektörlük. Eşim tüm kriterleri sağlıyordu. Burada hakkı yenen biziz. Jüride yer alan iki üye lehimize rapor verdi, bir üye aleyhimize oy verdi."