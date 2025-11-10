Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dün geceden beri beşik gibi sallanıyor... Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha!

Dün geceden beri beşik gibi sallanıyor... Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha!

10.11.2025 07:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dün geceden beri beşik gibi sallanıyor... Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha!

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de de 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Üçüncü 4.4 büyüklüğündeki deprem ise; saat 09.41 sıralarında yaşandı. Depremler çevre iller ve İstanbul’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Balıkesir'in Sındırgı ilçesindesaat 01.06’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 11.01 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı; İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ise, büyüklüğü 4.6 olarak duyurdu. 

SABAHA KARŞI İKİNCİ DEPREM YAŞANDI!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48’de ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Yerin 13.25 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Çevre illerden ve İstanbul'dan da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ÜÇÜNCÜ DEPREM DE 4'ÜN ÜZERİNDE

Sındırgı'daki üçüncü deprem ise; saat 09.41 sıralarında 4.4 büyüklüğünde yaşandı. Depremin yerin 10.38 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Çevre illerden ve İstanbul'dan da hissedilen bu deprem de, kısa süreli paniğe yol açtı.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #afad #Sındırgı

İlgili Haberler

Son dakika... AFAD duyurdu... Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD duyurdu... Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem! Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde ve yerin 19.01 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha!
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha! Son dakika haberi... Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Son Dakika... Balıkesir'de deprem: Çevre illerde de hissedildi!
Son Dakika... Balıkesir'de deprem: Çevre illerde de hissedildi! AFAD, Balıkesir Sındırgı'da bir deprem olduğunu duyurdu. Söz konusu deprem çevre illerde de hissedildi.