Dün gözaltına alınmışlardı: Muhittin Böcek'in şoförleri ifadesi alınmadan adliyeye sevk edildi

26.03.2026 10:45:00
Haber Merkezi
Dün geceyi İstanbul Vatan Emniyet'te geçiren tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in şoförleri, Emniyet’te ifadeleri alınmadan ve avukatlarına haber verilmeden Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla başlattığı soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya'da gözaltına alınan iki ismin, işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

İFADELERİ ALINMADAN SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan, tutuklu Muhittin Böcek’in şoförleri dün geceyi İstanbul Vatan Emniyet’te geçirdi.

Muhittin Böcek’in şoförleri, Emniyet’te ifadeleri alınmadan ve avukatlarına haber verilmeden bugün sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

İki ismin ifadesinin, Başsavcı Vekili tarafından alındığı öğrenildi.

Muhittin Böcek cezaevinden seslendi: 'Düz yaşayacağız, düz yürüyeceğiz, dik duracağız!' Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı'nda Antalyalılara hitaben bir mektup yayımladı. Böcek, mesajında adalet ve demokrasi vurgusu yaparak “Dayanışmanın ve vicdanın er ya da geç galip geleceğine inanıyorum” dedi.
Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı! Son dakika haberi... Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Günaydın ve Aydın'ın İstanbul’a getirileceği öğrenildi. CHP'li Murat Emir, gözaltı kararına ilişkin "Neden İstanbul, neden Antalya değil? Çünkü İstanbul'da operasyonlara yamamaya çalışacaklar" dedi.
Böcek iddianamesini hazırlayan savcının görev yeri değiştirildi Antalya’da tutuklu bulunan Muhittin Böcek’in iddianamesini hazırlayan ve hakkında HSK tarafından soruşturma başlatılan Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı, yayımlanan adli yargı atama kararnamesiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.