Dün gözaltına alınmışlardı: Muhittin Böcek'in şoförleri ifadesi alınmadan adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla başlattığı soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya'da gözaltına alınan iki ismin, işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.
İFADELERİ ALINMADAN SEVK EDİLDİLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan, tutuklu Muhittin Böcek’in şoförleri dün geceyi İstanbul Vatan Emniyet’te geçirdi.
Muhittin Böcek’in şoförleri, Emniyet’te ifadeleri alınmadan ve avukatlarına haber verilmeden bugün sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesine sevk edildi.
İki ismin ifadesinin, Başsavcı Vekili tarafından alındığı öğrenildi.