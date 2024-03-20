Dünya Bankası’ndan İZSU’ya 50 milyon dolarlık kredi

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:28

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:28

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “IFC ile yapılan anlaşma ile kurumumuza çok ciddi bir kaynak temin ediyoruz. Bu kaynağı kullanarak hem çamurdan kurtuluyoruz hem koku sorununu ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca gelir de elde ediyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü körfezin temizliği ve koku sorununu ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 50 milyon dolarlık kredi anlaşmasının yetki mektubu imzalandı. Bu anlaşma sayesinde Çiğli'de yeni bir Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi inşa edilecek. Tesisin yapımı ile İZSU Genel Müdürlüğü, kanalizasyon çamurundan kaynaklanan kirlilik ve koku sorunlarının önüne geçmiş olacak ve aynı zamanda arıtılan çamuru çimento fabrikalarına satarak gelir kaynağı oluşturacak. İzmir Sanat’ta düzenlenen imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve İZSU Genel Müdür Yardımcısı Övünç Özgen ile IFC Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Yatırım Yöneticisi Ozan Beşer katıldı.

ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜM

Kent için önemli işbirliklerine imza attıklarını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hazine garantisi olmaksızın sabit faizli 12 yıl vadeli ve yine dolar karşılığı Türk Lirası bazında gerçekleştirilecek bu finansman ile kentin ihtiyaç duyduğu önemli bir yatırımı daha hayata geçireceğiz. Sağlıklı ve iklime dirençli bir şehir yaratma çabamıza destek olarak bugüne kadar toplam 240 milyon avro finansman sağlayan IFC’ye teşekkürü bir borç biliriz. Bugüne kadar yaptıklarımız sadece İzmir ve Türkiye ile ilgili değildi. Biz, dünyaya örnek olacak projeleri hayata geçirdik ve muazzam işler çıktı. Bence bu tek başına bir süreçti ve ortaya çıkan eserler de büyük gayretlerle gerçekleşti” diye konuştu. Bu süreçteki çabaların sinerji yarattığına da işaret eden Soyer, “Elbette bu bir tesadüf değildi. Gerek IFC yetkilileri gerekse belediyemizin mensupları taktirle karşıladığımız bir iş birliği yaptı. Bu son nokta. Burada bir hamlede çoklu faydalı bir iş çıkarmış olacağız. Çok ciddi bir kaynak. Bunu kullanarak hem çamurdan kurtuluyoruz hem de koku sorununu ortadan kaldırıyoruz. Bunun yanı sıra gelir elde ederek sürdürülebilir çevre dostu bir çözüm ortaya koymuş oluyoruz. Yolculuğumuzun ilk gününden itibaren İzmir’in dünyada bilinirliğini ve marka değerini artıran; nefes almamızı sağlayan ciddi anlamda finansman kolaylıkları edinen bir işti. Bu bağlamda kurumsal ve kişisel olarak bize gösterdiğiniz güvenden dolayı size ve belediyemizin emektar çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

SOYER’E TEŞEKKÜR

IFC Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Yatırım Yöneticisi Ozan Beşer ise, “Birlikte çok değerli bir beş yıl geçirdik. Ben çalışmalarımızı çok değerli buluyorum. Türkiye’de ilk defa Türk Lirası bazlı kredi anlaşmasını sizlerle yapmıştık. Bunu duyanlar bizlerle ‘nasıl anlaşma yapabiliriz’ diye iletişime geçiyor. Ben sizinle çalışmaktan gurur duydum, mutlu oldum. Şahsım ve kurumum adına size teşekkür ediyorum. Gözünüz arkada kalmasın. Ben, İzmir’in gelişmesi için elimden geleni yapmaya ve var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Benim için bu bir ahde vefadır” ifadesinde bulundu.

“İZSU’YA GÜVEN TAM”

Geçmişte, IFC ile Türkiye'de belediyecilik sektöründe Türk Lirası bazlı ilk kredi anlaşmasını yine İZSU’nun yaptığını hatırlatan İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, “Bugün de yatırım programımızın sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir unsur olarak, yeniden TL bazlı kredi anlaşmasının yetki mektubu için imza atıyoruz. Bu anlaşma, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun güvenilirliğine uluslararası kuruluşların verdiği onayın en güzel göstergesidir. Bu stratejinin bir parçası olarak atık su arıtma faaliyetlerimize büyük yatırımlar yapıyoruz. Çiğli Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin revizyonu sürecinde önemli işlere imza attık. Şu anda arıtma tesisimizin dördüncü fazını inşa ediyoruz. Yapımı 2024 yazında tamamlandığında bu tesisimiz, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli atık su arıtma tesisi olarak hizmet vermeye devam edecek. Yapmış olduğumuz altyapı yatırımları sayesinde ise İzmir’de koku sorunu artık tarihe karışmış olacak. 2054 yılına kadar evsel atık suların tamamının arıtılmasına yetecek kapasiteye sahip olacağız. Böylece İzmir’de koku sorunu artık tarihe karışmış olacak” dedi.