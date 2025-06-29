Tüm dünyanın yeni çılgınlığı... Labubu bebekleri nedir? Nasıl bu kadar popüler oldu?

Sosyal medyada viral olan, kimi zaman çantalarda aksesuar
kimi zaman da vitrinlerde koleksiyon ürünü olarak görülen Labubu bebek, adeta
global bir fenomene dönüştü.
TikTok başta olmak üzere dijital platformlarda milyonlarca
kişi bu sevimli ama biraz da ürkütücü görünüme sahip oyuncağın peşine düşmüş
durumda.
Peki Labubu bebek nedir? Nasıl ve neden bu kadar popüler oldu?
LABUBU’NUN KÖKENİ
Labubu, Hong Kong doğumlu Belçika vatandaşı sanatçı Kasing
Lung imzasını taşıyor. İlk kez 2015 yılında yayınlanan bir çocuk kitabında “The
Monsters” (Canavarlar) evreninin bir üyesi olarak yer aldı. Büyük gözleri,
sivri kulakları, keskin dişleri ve elf benzeri görünümüyle dikkat çeken Labubu,
başta klasik bir karakter çizimi olarak tasarlandı. Ancak bu sıra dışı tasarım,
kısa sürede figürleştirilerek bambaşka bir dünyaya adım attı.
2019 yılında Çin merkezli oyuncak üreticisi Pop Mart, Labubu karakterini "blind box" (sürpriz kutu) formatında oyuncak serisine dahil etti. O andan itibaren her şey değişti.
Labubu'nun şöhreti aslında önce Çin'le sınırlıydı. Çin'de pandemi sonrası 2022 sonlarında popüler olmaya başladı. Bir süre sonra Güneydoğu Asya'yı etkisi altına aldı. Fenomenlerin etkisiyle şöhreti tüm dünyaya yayıldı. Satışlar Pop Mart'ı da büyütüyordu.
BBC'nin haberine göre Aralık 2020'de Hong Kong Borsası'na
açıldı. Hisseler geçen yıl %500'den fazla artış gösterdi.
SÜRPRİZ KUTU ETKİSİ
Pop Mart’ın kullandığı "blind box" stratejisi
alıcıya kutu içeriğini önceden göstermiyor. Bu da her açılışın sürpriz olmasını
sağlıyor. Aynı karakterin farklı renk ve temalardaki versiyonları olması,
kullanıcıları tekrar tekrar satın almaya yönlendiriyor.
Bu sistem, koleksiyonerlik dürtüsünü tetikliyor ve adeta bir
bağımlılık yaratıyor. Her kutu bir şans oyunu gibi; nadir bulunan versiyonlara
sahip olmak ise prestij ve ayrıcalık anlamına geliyor.
SOSYAL MEDYA VE ÜNLÜLERİN ETKİSİ
Labubu’nun dünya çapında viral hale gelmesi ise büyük ölçüde
sosyal medyadaki görünürlüğü ve ünlülerin ilgisi sayesinde gerçekleşti.
Özellikle BLACKPINK üyesi Lisa, 2023 yılının sonunda Labubu figürleriyle
süslediği yılbaşı ağacını paylaşınca ilgi arttı. Ardından Rihanna, Kim
Kardashian, David Beckham, Simone Biles gibi global yıldızlar da Labubu
figürleriyle pozlar verince bu oyuncak yalnızca bir koleksiyon objesi değil, bir
moda aksesuarı haline geldi.
TikTok’ta #Labubu etiketi altında milyonlarca video paylaşılırken; kullanıcılar kutu açılışları, kombin fikirleri ve figür süslemeleri gibi yaratıcı içeriklerle bu çılgınlığı daha da körükledi.
FİYATLAR VE İKİNCİ EL PAZARI
Orijinal Labubu figürleri Pop Mart’ta 44 ila 180 dolar
arasında fiyatlarla satılıyor. Ancak yüksek talep nedeniyle ürünler saniyeler
içinde tükeniyor ve ikinci el piyasası devreye giriyor. eBay, StockX gibi
platformlarda nadir Labubu modelleri için binlerce dolarlık fiyatlar talep
ediliyor. Hatta Çin’de insan boyutundaki bir Labubu figürü 150.000 dolara
satılmış.
Bu durum Labubu’yu yalnızca bir oyuncak olmaktan çıkarıp bir
yatırım aracına dönüştürdü. Koleksiyoncular, nadir figürleri ellerinde tutarak
zaman içinde ciddi kazançlar elde etmeyi hedefliyor.
Labubu’nun popülerliği beraberinde bazı tartışmaları da
getirdi. Karakterin ürkütücü görünümünün küçük çocuklar üzerinde olumsuz
etkileri olabileceği gerekçesiyle bazı ülkelerde yasaklanması gündeme geldi.
Ayrıca piyasada kalitesiz taklitlerin
dolaşması, tüketicilerin orijinallik konusundaki hassasiyetini artırmış
durumda.
NEDEN BU KADAR POPÜLER? BU ÇILGINLIĞIN ARKASINDA NE VAR?
Labubu tam olarak nedir ve neden popüler?
BBC'ye göre cevabı
bilenler bile bu çılgınlığı tam olarak açıklayabileceklerinden emin değiller.
Yani gerçekten de Labubu çılgınlığının arkasında ne olduğunu bilmek çok kolay
değil. BBC "Çoğu viral trend gibi Labubu'nun çekiciliğini de açıklamak zor
- zamanlama, zevk ve internetin rastlantısallığının bir sonucu" yorumunu
yapıyor.
Bazı yorumculara göre ise Labubu’nun bu denli popüler olmasının
birkaç temel nedeni var:
Tasarımının özgünlüğü: Sevimli ve çirkin arasındaki o ince
çizgide durması, hem ilginç hem de dikkat çekici olmasını sağlıyor.
Koleksiyon duygusunu tetikleyen satış modeli: Sürpriz
kutular, nadirlik hissi ve sınırlı sayıda üretim gibi stratejiler tüketiciyi
tekrar satın almaya yöneltiyor.
Sosyal medya etkisi: TikTok ve Instagram gibi platformlarda
viral olması, görünürlüğünü artırdı.
Ünlü desteği: Global yıldızların bu figürü benimsemesi
popülaritesini katladı.
İkinci el değerinin artması: Bazı insanlar için bu artık bir
yatırım.
BİR STRATEJİ OLARAK LÜKS CAZİBESİ
Labubu ürünleriyle ilgili hedef kitle ve pazarlama
stratejisine ilişkin bazı yorumlar da şöyle:
Yetişkin hedef kitlesi: Labubu, çocuklara yönelik bir oyuncaktan
çok, yetişkinler için bir lüks koleksiyon objesi ve moda aksesuarı olarak
konumlanıyor.
Nostalji: Daha önceki fenomenlerden hatırlanan çocukluk
heyecanı,
Stratejik koleksiyonculuk: Pop Mart’ın sınırlı sürüm ve
sürpriz kutu stratejisi nadir figürlere yönelik arz ve sosyal medya üzerindeki
“sıra” olgusu, tüketiciyi erken davranmaya itiyor .
Kimlik göstergesi: Bu figürler, özellikle sosyal medya
kullanıcısı yetişkinler için statü sembolü olmuş durumda.
Takılabilir olması: Bazı analistlere göre cazibesinin bir
diğer yönü de takılabilir olmaları. Çünkü, anahtarlık halkası sayesinde
çantalara takılabiliyor. Labubu’lar
oyuncak ile moda arasında bir çizgide duruyor ve Blackpink’ten Lisa, Rihanna,
Dua Lipa, NBA oyuncusu Dillon Brooks, Bethenny Frankel ve David Beckham gibi
stil sahibi ünlülerin çantalarında (veya kemer halkalarında) kendilerine yer
buluyor.
Erkek modası: Bazı yorumculara göre Labubu figürleri, sadece
oyuncak ya da koleksiyon ürünü değil, aynı zamanda erkek çantaları için bir
moda aksesuarı olarak görülüyor.
Kaçış ve Teselli: Bazı yorumculara göre bu tüylü, ufak
yaratık “karanlık zamanların konfor nesnesi” olarak görülüyor. Küresel
belirsizlikler içinde tüketici toplumunun bir tür “mutlu anlara tutunma” davranışı
olduğu belirtiliyor.
Geniş tüketim dinamikleriyle uyum: Guardian'a göre çılgınlık
yalnızca moda değil; ekonomik bir dinamiğin simgesi. Teknoloji,
koleksiyonerlik, dijital kimlik üzerinden nesnelerin anlam kazanması, günümüz
tüketim kültürünün bir yansıması olarak yorumlanıyor.