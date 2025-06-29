Tüm dünyanın yeni çılgınlığı... Labubu bebekleri nedir? Nasıl bu kadar popüler oldu?

Sosyal medyada viral olan, kimi zaman çantalarda aksesuar kimi zaman da vitrinlerde koleksiyon ürünü olarak görülen Labubu bebek, adeta global bir fenomene dönüştü.

TikTok başta olmak üzere dijital platformlarda milyonlarca kişi bu sevimli ama biraz da ürkütücü görünüme sahip oyuncağın peşine düşmüş durumda.

Peki Labubu bebek nedir? Nasıl ve neden bu kadar popüler oldu?





LABUBU’NUN KÖKENİ

Labubu, Hong Kong doğumlu Belçika vatandaşı sanatçı Kasing Lung imzasını taşıyor. İlk kez 2015 yılında yayınlanan bir çocuk kitabında “The Monsters” (Canavarlar) evreninin bir üyesi olarak yer aldı. Büyük gözleri, sivri kulakları, keskin dişleri ve elf benzeri görünümüyle dikkat çeken Labubu, başta klasik bir karakter çizimi olarak tasarlandı. Ancak bu sıra dışı tasarım, kısa sürede figürleştirilerek bambaşka bir dünyaya adım attı.

2019 yılında Çin merkezli oyuncak üreticisi Pop Mart, Labubu karakterini "blind box" (sürpriz kutu) formatında oyuncak serisine dahil etti. O andan itibaren her şey değişti.





Labubu'nun şöhreti aslında önce Çin'le sınırlıydı. Çin'de pandemi sonrası 2022 sonlarında popüler olmaya başladı. Bir süre sonra Güneydoğu Asya'yı etkisi altına aldı. Fenomenlerin etkisiyle şöhreti tüm dünyaya yayıldı. Satışlar Pop Mart'ı da büyütüyordu.

BBC'nin haberine göre Aralık 2020'de Hong Kong Borsası'na açıldı. Hisseler geçen yıl %500'den fazla artış gösterdi.

SÜRPRİZ KUTU ETKİSİ

Pop Mart’ın kullandığı "blind box" stratejisi alıcıya kutu içeriğini önceden göstermiyor. Bu da her açılışın sürpriz olmasını sağlıyor. Aynı karakterin farklı renk ve temalardaki versiyonları olması, kullanıcıları tekrar tekrar satın almaya yönlendiriyor.

Bu sistem, koleksiyonerlik dürtüsünü tetikliyor ve adeta bir bağımlılık yaratıyor. Her kutu bir şans oyunu gibi; nadir bulunan versiyonlara sahip olmak ise prestij ve ayrıcalık anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYA VE ÜNLÜLERİN ETKİSİ

Labubu’nun dünya çapında viral hale gelmesi ise büyük ölçüde sosyal medyadaki görünürlüğü ve ünlülerin ilgisi sayesinde gerçekleşti. Özellikle BLACKPINK üyesi Lisa, 2023 yılının sonunda Labubu figürleriyle süslediği yılbaşı ağacını paylaşınca ilgi arttı. Ardından Rihanna, Kim Kardashian, David Beckham, Simone Biles gibi global yıldızlar da Labubu figürleriyle pozlar verince bu oyuncak yalnızca bir koleksiyon objesi değil, bir moda aksesuarı haline geldi.

TikTok’ta #Labubu etiketi altında milyonlarca video paylaşılırken; kullanıcılar kutu açılışları, kombin fikirleri ve figür süslemeleri gibi yaratıcı içeriklerle bu çılgınlığı daha da körükledi.





FİYATLAR VE İKİNCİ EL PAZARI

Orijinal Labubu figürleri Pop Mart’ta 44 ila 180 dolar arasında fiyatlarla satılıyor. Ancak yüksek talep nedeniyle ürünler saniyeler içinde tükeniyor ve ikinci el piyasası devreye giriyor. eBay, StockX gibi platformlarda nadir Labubu modelleri için binlerce dolarlık fiyatlar talep ediliyor. Hatta Çin’de insan boyutundaki bir Labubu figürü 150.000 dolara satılmış.

Bu durum Labubu’yu yalnızca bir oyuncak olmaktan çıkarıp bir yatırım aracına dönüştürdü. Koleksiyoncular, nadir figürleri ellerinde tutarak zaman içinde ciddi kazançlar elde etmeyi hedefliyor.

Labubu’nun popülerliği beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Karakterin ürkütücü görünümünün küçük çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabileceği gerekçesiyle bazı ülkelerde yasaklanması gündeme geldi. Ayrıca piyasada kalitesiz taklitlerin dolaşması, tüketicilerin orijinallik konusundaki hassasiyetini artırmış durumda.

NEDEN BU KADAR POPÜLER? BU ÇILGINLIĞIN ARKASINDA NE VAR?

Labubu tam olarak nedir ve neden popüler?

BBC'ye göre cevabı bilenler bile bu çılgınlığı tam olarak açıklayabileceklerinden emin değiller. Yani gerçekten de Labubu çılgınlığının arkasında ne olduğunu bilmek çok kolay değil. BBC "Çoğu viral trend gibi Labubu'nun çekiciliğini de açıklamak zor - zamanlama, zevk ve internetin rastlantısallığının bir sonucu" yorumunu yapıyor.

Bazı yorumculara göre ise Labubu’nun bu denli popüler olmasının birkaç temel nedeni var:

Tasarımının özgünlüğü: Sevimli ve çirkin arasındaki o ince çizgide durması, hem ilginç hem de dikkat çekici olmasını sağlıyor.

Koleksiyon duygusunu tetikleyen satış modeli: Sürpriz kutular, nadirlik hissi ve sınırlı sayıda üretim gibi stratejiler tüketiciyi tekrar satın almaya yöneltiyor.

Sosyal medya etkisi: TikTok ve Instagram gibi platformlarda viral olması, görünürlüğünü artırdı.

Ünlü desteği: Global yıldızların bu figürü benimsemesi popülaritesini katladı.

İkinci el değerinin artması: Bazı insanlar için bu artık bir yatırım.

BİR STRATEJİ OLARAK LÜKS CAZİBESİ

Labubu ürünleriyle ilgili hedef kitle ve pazarlama stratejisine ilişkin bazı yorumlar da şöyle:

Yetişkin hedef kitlesi: Labubu, çocuklara yönelik bir oyuncaktan çok, yetişkinler için bir lüks koleksiyon objesi ve moda aksesuarı olarak konumlanıyor.

Nostalji: Daha önceki fenomenlerden hatırlanan çocukluk heyecanı,

Stratejik koleksiyonculuk: Pop Mart’ın sınırlı sürüm ve sürpriz kutu stratejisi nadir figürlere yönelik arz ve sosyal medya üzerindeki “sıra” olgusu, tüketiciyi erken davranmaya itiyor .

Kimlik göstergesi: Bu figürler, özellikle sosyal medya kullanıcısı yetişkinler için statü sembolü olmuş durumda.

Takılabilir olması: Bazı analistlere göre cazibesinin bir diğer yönü de takılabilir olmaları. Çünkü, anahtarlık halkası sayesinde çantalara takılabiliyor. Labubu’lar oyuncak ile moda arasında bir çizgide duruyor ve Blackpink’ten Lisa, Rihanna, Dua Lipa, NBA oyuncusu Dillon Brooks, Bethenny Frankel ve David Beckham gibi stil sahibi ünlülerin çantalarında (veya kemer halkalarında) kendilerine yer buluyor.

Erkek modası: Bazı yorumculara göre Labubu figürleri, sadece oyuncak ya da koleksiyon ürünü değil, aynı zamanda erkek çantaları için bir moda aksesuarı olarak görülüyor.

Kaçış ve Teselli: Bazı yorumculara göre bu tüylü, ufak yaratık “karanlık zamanların konfor nesnesi” olarak görülüyor. Küresel belirsizlikler içinde tüketici toplumunun bir tür “mutlu anlara tutunma” davranışı olduğu belirtiliyor.

Geniş tüketim dinamikleriyle uyum: Guardian'a göre çılgınlık yalnızca moda değil; ekonomik bir dinamiğin simgesi. Teknoloji, koleksiyonerlik, dijital kimlik üzerinden nesnelerin anlam kazanması, günümüz tüketim kültürünün bir yansıması olarak yorumlanıyor.