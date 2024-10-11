Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımları: 'Güven içinde yaşamayan kızımız kalmasın!'

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve onların haklarını savunmak için küresel bir farkındalık günü olarak Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında alınan kararla kutlanmaya başlandı. Bu güne dikkat çekmek amacıyla ÇYDD, siyasetçiler ve ünlü isimler paylaşımda bulundu.

Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımları: 'Güven içinde yaşamayan kızımız kalmasın!'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:07

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, tüm dünyada kız çocuklarının haklarını, eğitimde eşitliği ve güven içinde büyümelerini savunmak amacıyla kutlanıyor. Bu özel gün, kız çocuklarının fırsat eşitsizliklerine ve karşı karşıya kaldıkları cinsel istismar, çocuk yaşta evlilik gibi tehlikelere dikkat çekmek için bir fırsat sunuyor. Eşit bir gelecek inşa etmek, kız çocuklarının güven içinde büyüyebileceği, özgürce kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir dünya yaratmakla mümkün. Eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda eşitlik ve güvenliğin sağlanması için daha fazla adım atılması gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca bugün Türkiye'de son dönemde yaşanan kadına şiddet konusunu gündeme getirdi. Hayatını kaybeden Narin Güran için adalet çağrısının yinelenmesine sebep oldu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde yaptığı açıklamada, kız çocuklarının eğitimde karşılaştığı fırsat eşitsizliğine dikkat çekti. 1997'den beri "Okumayan kızımız kalmasın" diyerek yola çıktıklarını belirten ÇYDD, bugüne kadar 107.074 liseli kız çocuğunun eğitimine burslarla katkı sağladıklarını duyurdu. Dernek, kız çocuklarının sadece eğitimde değil, aynı zamanda cinsel suçlar ve çocuk yaşta evlilikler gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Ayrıca, taşımalı eğitimde yapılan düzenlemelerin ve eğitim sistemindeki değişikliklerin kız çocuklarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekmek amacıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş paylaşımda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU

MANSUR YAVAŞ

SİNEM DEDETAŞ



ÜNLÜ İSİMLERDEN 'DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ' PAYLAŞIMLARI

GÜLBEN ERGEN

EROL EVGİN

AYŞEGÜL ALDİNÇ

ECE ÜNER


Etiketler: #11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

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