Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımları: 'Güven içinde yaşamayan kızımız kalmasın!'
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve onların haklarını savunmak için küresel bir farkındalık günü olarak Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında alınan kararla kutlanmaya başlandı. Bu güne dikkat çekmek amacıyla ÇYDD, siyasetçiler ve ünlü isimler paylaşımda bulundu.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, tüm dünyada kız çocuklarının haklarını, eğitimde eşitliği ve güven içinde büyümelerini savunmak amacıyla kutlanıyor. Bu özel gün, kız çocuklarının fırsat eşitsizliklerine ve karşı karşıya kaldıkları cinsel istismar, çocuk yaşta evlilik gibi tehlikelere dikkat çekmek için bir fırsat sunuyor. Eşit bir gelecek inşa etmek, kız çocuklarının güven içinde büyüyebileceği, özgürce kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir dünya yaratmakla mümkün. Eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda eşitlik ve güvenliğin sağlanması için daha fazla adım atılması gerektiği vurgulanıyor.
Ayrıca bugün Türkiye'de son dönemde yaşanan kadına şiddet konusunu gündeme getirdi. Hayatını kaybeden Narin Güran için adalet çağrısının yinelenmesine sebep oldu.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde yaptığı açıklamada, kız çocuklarının eğitimde karşılaştığı fırsat eşitsizliğine dikkat çekti. 1997'den beri "Okumayan kızımız kalmasın" diyerek yola çıktıklarını belirten ÇYDD, bugüne kadar 107.074 liseli kız çocuğunun eğitimine burslarla katkı sağladıklarını duyurdu. Dernek, kız çocuklarının sadece eğitimde değil, aynı zamanda cinsel suçlar ve çocuk yaşta evlilikler gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Ayrıca, taşımalı eğitimde yapılan düzenlemelerin ve eğitim sistemindeki değişikliklerin kız çocuklarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
OKUMAYAN KIZIMIZ KALMASIN, GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAYAN KIZIMIZ KALMASIN!— ÇYDD-Çağdaş Yaşam (@CagdasYasamDD) October 11, 2024
Devamı için; https://t.co/buWYqBVvJl#ÇağdaşYaşamıDesteklemeDerneği #DünyaKızÇocuklarıGünü pic.twitter.com/qAF88TFhfM
Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekmek amacıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş paylaşımda bulundu.
EKREM İMAMOĞLU
Kızlar Okusun Diye kampanyasını başlatıyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 11, 2024
İhtiyaç sahibi 10 bin ailenin ilkokul çağındaki kız öğrencilerine 3 bin TL eğitim desteği veriyoruz. #DünyaKızÇocuklarıGünü pic.twitter.com/eMYrIiv4q3
MANSUR YAVAŞ
Kız çocuklarımız, her türlü şiddetten ve eşitsizlikten uzak, güvenli bir ortamda büyümelidir. Onların haklarını korumak, aydınlık bir gelecek için atacağımız en önemli adımdır. #DünyaKızÇocuklarıGünü’nde bu sorumluluğu bir kez daha hatırlıyoruz. pic.twitter.com/tfI3dB4Cg8— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 11, 2024
SİNEM DEDETAŞ
Sizin gözlerinizdeki ışık, yalnızca kendi hayatlarınızı değil, tüm dünyayı aydınlatacak güçte. ?— Sinem Dedetaş (@sdedetas) October 11, 2024
Eşit bir gelecek için, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebileceği özgür bir dünya dileğiyle #DünyaKızÇocuklarıGünü kutlu olsun. ???+? pic.twitter.com/G5nqC99M8D
ÜNLÜ İSİMLERDEN 'DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ' PAYLAŞIMLARI
GÜLBEN ERGEN
Narin’i ben daha gömemedim.— Gülben Ergen (@gulbenergen) October 10, 2024
Toprağa veremedim.
Katilleri bulunmadan
Onun nefesini kesenler, boğazını sıkanlar ortaya çıkmadan
11 Ekim #DünyaKızÇocuklarıGünü yok. pic.twitter.com/qmLwB806gg
EROL EVGİN
Kız çocuklarına gösterilen sevgi ve özen geleceğimizin güvencesidir.— Erol Evgin (@ErolEvginresmi) October 11, 2024
Yarının annelerinin eğitimi, cehaleti yok eder.
Sevgili kız çocuklarımız, #DünyaKızÇocuklarıGünü nüzü kutlarken;
artık kadına ve çocuğa şiddetin yaşanmadığı bir Türkiye istiyoruz. pic.twitter.com/nnIOhdojwH
AYŞEGÜL ALDİNÇ
Gelecekleri, hayalleri çalınan tüm kız çocuklarının ruhları sevinç bulsun.— Ayşegül Aldinç (@AysegulAldinc) October 11, 2024
Unutmayacağız…????#dünyakızçocuklarıgünü pic.twitter.com/cNIRWB92d5
ECE ÜNER
#dünyakızçocuklarıgünü ?? pic.twitter.com/eIvZGinCMd— Ece Üner (@eceuner12) October 11, 2024
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