Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımları: 'Güven içinde yaşamayan kızımız kalmasın!'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:07

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:09

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, tüm dünyada kız çocuklarının haklarını, eğitimde eşitliği ve güven içinde büyümelerini savunmak amacıyla kutlanıyor. Bu özel gün, kız çocuklarının fırsat eşitsizliklerine ve karşı karşıya kaldıkları cinsel istismar, çocuk yaşta evlilik gibi tehlikelere dikkat çekmek için bir fırsat sunuyor. Eşit bir gelecek inşa etmek, kız çocuklarının güven içinde büyüyebileceği, özgürce kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir dünya yaratmakla mümkün. Eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda eşitlik ve güvenliğin sağlanması için daha fazla adım atılması gerektiği vurgulanıyor.



Ayrıca bugün Türkiye'de son dönemde yaşanan kadına şiddet konusunu gündeme getirdi. Hayatını kaybeden Narin Güran için adalet çağrısının yinelenmesine sebep oldu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde yaptığı açıklamada, kız çocuklarının eğitimde karşılaştığı fırsat eşitsizliğine dikkat çekti. 1997'den beri "Okumayan kızımız kalmasın" diyerek yola çıktıklarını belirten ÇYDD, bugüne kadar 107.074 liseli kız çocuğunun eğitimine burslarla katkı sağladıklarını duyurdu. Dernek, kız çocuklarının sadece eğitimde değil, aynı zamanda cinsel suçlar ve çocuk yaşta evlilikler gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Ayrıca, taşımalı eğitimde yapılan düzenlemelerin ve eğitim sistemindeki değişikliklerin kız çocuklarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekmek amacıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş paylaşımda bulundu.



EKREM İMAMOĞLU

Kızlar Okusun Diye kampanyasını başlatıyoruz.



İhtiyaç sahibi 10 bin ailenin ilkokul çağındaki kız öğrencilerine 3 bin TL eğitim desteği veriyoruz. #DünyaKızÇocuklarıGünü pic.twitter.com/eMYrIiv4q3 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 11, 2024

MANSUR YAVAŞ

Kız çocuklarımız, her türlü şiddetten ve eşitsizlikten uzak, güvenli bir ortamda büyümelidir. Onların haklarını korumak, aydınlık bir gelecek için atacağımız en önemli adımdır. #DünyaKızÇocuklarıGünü’nde bu sorumluluğu bir kez daha hatırlıyoruz. pic.twitter.com/tfI3dB4Cg8 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 11, 2024

SİNEM DEDETAŞ

Sizin gözlerinizdeki ışık, yalnızca kendi hayatlarınızı değil, tüm dünyayı aydınlatacak güçte. ?



Eşit bir gelecek için, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebileceği özgür bir dünya dileğiyle #DünyaKızÇocuklarıGünü kutlu olsun. ???+? pic.twitter.com/G5nqC99M8D — Sinem Dedetaş (@sdedetas) October 11, 2024





ÜNLÜ İSİMLERDEN 'DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ' PAYLAŞIMLARI

GÜLBEN ERGEN

Narin’i ben daha gömemedim.

Toprağa veremedim.

Katilleri bulunmadan

Onun nefesini kesenler, boğazını sıkanlar ortaya çıkmadan



11 Ekim #DünyaKızÇocuklarıGünü yok. pic.twitter.com/qmLwB806gg — Gülben Ergen (@gulbenergen) October 10, 2024

EROL EVGİN

Kız çocuklarına gösterilen sevgi ve özen geleceğimizin güvencesidir.

Yarının annelerinin eğitimi, cehaleti yok eder.

Sevgili kız çocuklarımız, #DünyaKızÇocuklarıGünü nüzü kutlarken;

artık kadına ve çocuğa şiddetin yaşanmadığı bir Türkiye istiyoruz. pic.twitter.com/nnIOhdojwH — Erol Evgin (@ErolEvginresmi) October 11, 2024

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Gelecekleri, hayalleri çalınan tüm kız çocuklarının ruhları sevinç bulsun.

Unutmayacağız…????#dünyakızçocuklarıgünü pic.twitter.com/cNIRWB92d5 — Ayşegül Aldinç (@AysegulAldinc) October 11, 2024

ECE ÜNER