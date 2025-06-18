Dünya Rüzgar Günü'nde Hatay'da festival düzenlendi: 'Uçurtma mutluluklar.'

Çocuklar uçurtma sanatçısı Zahit Mungan’la uçurtma yapıyor. Anneler, babalar da çocuklara yardım ediyor. 10.00’da başlayan uçurtma atölyesi için Damla saat 06.00’da kapıya gelmiş, bakmış daha kimse yok. Zaman bir türlü geçmeyince arkadaşıyla parka giden Damla, “Sonra bir baktım geldiniz, öyle sevindim ki” diyor.

Bana çok karışık görünen uçurtma yapım sürecini çok anlaşılır biçimde sırasıyla anlatan Defne, “Babamla yaptım diye bana kolay geldi” diyerek babasına sarılıyor. İkizler Deniz ve Defne’nin babası Serdar Yıldız, uçurtma atölyesini, “Mükemmel bir etkinlik, çok eğlenceli. Çocuklar çok istiyor böyle şeyler” diye anlatıyor.

GÖKYÜZÜ ŞENLENİYOR

Uçurtmalar yapılıyor, süsleniyor. Atölye bitince de çocuklar, uçurtmalar, anneler, babalar ve bizler Samandağ’a gidiyoruz. Sahilde bizi bekleyen başka çocuklar ve aileler de var. Tüm çocuklara uçurtmalar dağıtılıyor, hangi renk isterlerse. Sonra da rengârenk uçurtmalar gökyüzünde süzülüyor. Hem neşeyle uçurtmalarının peşinde koşan çocukları hem çok şenlikli gökyüzünü seyretmek herkese mutluluk veriyor.

Yaşamın mucizevi yılları olarak nitelendirilen erken çocukluk döneminin gelişim üzerindeki önemine dikkat çeken AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, şunları söyledi: “Sosyal ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle gelişimleri risk altında olan çocukları, hayata eşit bir başlangıç yapabilmeleri için bilimsel temelli eğitim programlarımızla destekliyoruz. Biliyoruz ki nitelikli okul öncesi bakım ve eğitim hizmetleri çocukların gelişimlerini desteklemenin yanı sıra çocuklar arasındaki sosyoekonomik farklılıkların ortadan kalkmasında da önemli rol oynar.”

Şirketin 12 rüzgâr enerjisi santrali arasında en yüksek kurulu güce sahip olanının Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunduğunu hatırlatan Fiba Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz da gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için fayda yaratmaya devam ettiklerini belirtti.