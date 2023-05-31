Dünya Tütüne Hayır Günü ne zaman? Dünya Tütüne Hayır Günü nasıl ortaya çıktı?

Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:35

Güncelleme: 31.05.2023 - 12:35

Dünya Tütüne Hayır Günü ile günümüzde her yıl dünya genelinde 5.4 milyon kişinin ölümüne neden olan ve yaygın bir hale gelen tütün kullanımının küresel olarak sağlık üzerine etkilerine dikkat çekilmesi amaçlandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs Günü “Dünya Tütünsüz Günü” olarak amaca yönelik çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.



Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir hastalık olarak tanımlanan tütün bağımlılığı tedavi edilebilir. Doğru teşhis ve tedavi yöntemleriyle bu oran %84 lere ulaşmaktadır.

DÜNYA TÜTÜNE HAYIR GÜNÜ NE ZAMAN?



Dünya Tütüne Hayır Günü (WNTD), Dünya Sigarasız Günü, Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü her yıl 31 Mayıs tarihinde gerçekleşiyor.



DÜNYA TÜTÜNE HAYIR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üye devletlerince 1987 yılında sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmesi amacıyla ortaya çıktı.



DÜNYA TÜTÜNE HAYIR GÜNÜ 2023 TEMASI

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edildi ve bu yıl gerçekleştirilecek olan etkinliklerinin ana teması, "Tütün ve Akciğer Sağlığı" olarak belirlendi.



