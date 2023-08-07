Dünyaca ünlü Akvaryum koyunda giriş-çıkış saati krizi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 10:10

Güncelleme: 07.08.2023 - 10:10

Bozcaada’da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatılmıştı. Denize girmek için gelen turistler kapalı kapıyı görünce büyük şok yaşamıştı. Akvaryum Koyu’na ulaşımın sağlandığı tek yolda 2018 yılında ikinci kez kapı krizi yaşanmıştı.

1 AY ÖNCE DE KRİZ YAŞANMIŞTI

Aradan geçen 5 yıl içinde Akvaryum Koyu’nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından 1 ay önce de giriş ücreti krizi yaşanmıştı.

Kuzey Ege’nin turizm merkezi Bozcaada ilçesine 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelen tatilciler, Akvaryum Koyu’nda denize girmek istemiş. Koyun girişine gelen tatilciler, yol üzerinde bariyer görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.

Arazi sahibi Naci Erdoğan tarafından koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması tepki çekerken, tatilciler durumu, Kaymakamlık ve belediyeye bildirmişti. 1 ay önce koya girişte alınan 150 TL ücret alımı Belediye tarafından faaliyetin izinsiz olduğu nedeniyle durduruldu.

KAPI VE GİRİŞ ÜCRETİ KRİZİNİN ARDINDAN GİRİŞ ÇIKIŞ SAATİ KRİZİ YAŞANIYOR

Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’nda 2 kez yaşanan kapı krizi ve giriş ücreti krizinin ardından bu kez de Akvaryum Koyu’na ulaşan yolun mülk sahibi bu kez de demir kapı ile koya giriş-çıkış saati koymasıyla kriz yaşandı.

Geçen yıllarda bölgenin imara açılmasını savunan, geçen yıl ise bölgede ekoturizm yapmak isteyen, ancak meclis tarafından reddedilen projenin ardından Akvaryum Koyu’nun mülk sahibi yolun girişine koyduğu kapının ardından geçen ay bariyer sistemi eklemiş ve girişlerden 150 TL ücret almaya başlamıştı.

Yasal olmadığı gerekçesi ile belediye tarafından durdurulan faaliyetin ardından bu kez mülk sahibi koya girişleri-çıkışları sınırlandırdı. Dünyaca Akvaryum Koyu’na girişler sabah 10.00’da. 19.00’da ise çıkış yapılıyor. Saat 19.00’a yaklaşırken bir görevli denizde ve kumda güneşlenenlere ‘Saat 19.00’da kapanacak uyarısında bulunuyor.

Bu duruma itiraz eden tatilciler durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, duruma tepki gösteren tatilcilere, kıyıdan 50 metreye kadar devletin, kimsenin karışamayacağını, 50 metreden sonra kalan kısmın ise şahsa ait olduğunu belirtti. Tatilciler ise, duruma ‘saat 9’a kadar buradayım çıkmıyorum’ diyerek, tepki gösterdi.

"AKVARYUM KOYU BİZİM"

Akvaryum Koyu’nun dünyaca bir koy olarak bildiklerini belirten tatilciler ise, “Bu koya ikinci gelişimiz. İkinci sefer de aynı muamele ile karşılaşıyoruz. İçeriye alınıyoruz sonra belli bir saat sonra araçlarımızı buradan almamız gerekiyor. Denize girmeye devam edebilirsiniz. Ama kapıyı kapatacağız. Araçlarınızı yoksa içeri de kalıyor diyorlar. Böyle bir tehditten sonra da insanlar koyu terk ediyor. Biz biliyoruz ki, bu plajlar, deniz bizim. Bunu yapmaya nereden hak buluyorlar merak ediyoruz. Bu konuda yetkililer neden bir müdahale etmiyorlar. Bunu sorguluyoruz. Şaşkın bir şekilde bekliyoruz. Gitmeyi de düşünmüyoruz. Araçlarımızı isterlerse gelsinler, çekicilerle çektirsinler. Biz burada kalıyoruz ve Akvaryum Koyu bizim. Böyle bir muameleyi de hak etmiyoruz. Bozcaada böyle bir şeyi hak etmiyor” diye konuştu.

Tatilciler, ayrıca Bozcaada Belediyesine seslenerek, turizm bölgesi olan Bozcaada ilçesinde kamulaştırma yapılmasını ve belediye meclis üyelerini göreve davet etti.