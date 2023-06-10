Ölüm Akvaryumu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ölüm Akvaryumu filminin IMDb puanı kaç?
2011 yılında vizyona giren Ölüm Akvaryumu filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Ölüm Akvaryumu filminin konusu nedir? Ölüm Akvaryumu filminin oyuncuları kim? Ölüm Akvaryumu filminin IMDb puanı kaç?
Ölüm Akvaryumu (Aquarium of the Dead), yönetmenliğini Glenn Miller, senaristliğini Marcel Gottlieb ve Michael Varrati’nin üstlendiği, 2021 yapımlı bir aksiyon filmidir.
ÖLÜM AKVARYUMU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bilimsel bir kaza, bir akvaryumdaki deniz canlılarının zombiye dönüşmesine neden olur.
ÖLÜM AKVARYUMU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vivica A. Fox
Eva Ceja
D.C. Douglas
ÖLÜM AKVARYUMU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Ölüm Akvaryumu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.9 olarak belirlenmiştir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 85 milyonun e-Devlet verileri çalındı!
- Final öncesi dünya yıldızlarını bir araya getirecek!
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
- PSG, Mauro Icardi'nin bonservis ücretini belirledi
- Merkez'in yeni başkanı Erkan hakkında skandal iddia!
- Yandaştan damada ağır sözler
- Reuters Mehmet Şimşek'in ilk hamlesini duyurdu
- Emniyet müdürü gece kulübü mü satın aldı?
- Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu