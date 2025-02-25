Dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu imara açıldı, Emlak Konut’un ihalesi 27 Şubat’ta: ‘Bu büyük bir vurgun’

Yayınlanma: 25.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İzmir Çeşme’deki, Dalyan ve Sakarya mahallelerinde yer alan Aya Yorgi Koyu’nu kapsayan imar değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin açtığı davalar sonucunda mahkeme tarafından iptal edildi. İkinci kez imar değişikliğine giden bakanlık, 372 bin metrekarelik bölgenin yüzde 54’ünü konut ve ticaret alanına çevirdi. Geriye kalan yüzde 22’lik alan ise yeşil alan olarak ayrıldı.

Diğer yandan, 33 dönümlük alanın yedi bin metrekaresi otel alanına dönüştürüldü.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İkinci kez askıya çıkan planların iptali için de Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Çeşme Çevre Derneği ve Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği ayrı ayrı davalar açtı. Ancak süreç devam ederken Emlak Konut, 27 Şubat’ta yaklaşık 48 bin metrekarelik üç parselin satışı için ihaleye çıkılacağını duyurdu. Plana göre 394 villa tipi ve iki kat konut inşa edilebilecek olan parsellerin ihalesini alan şirket, gayrimenkullerin pazarlama ve satış işlemlerini yapacak ve Emlak Konut’a gelirden pay verecek. Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, ihale yönteminin enteresan olduğunu belirterek, “‘Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı’ ilk defa duyduğumuz bir terim. Yeri satmıyorlar, satışın hakkını satıyorlar. Yani devlet kendi arsasını kendisi satmayıp, satış için birilerine vekalet verecek, bu yetkiyi alanlar da Aya Yorgi’deki milyonlarca dolar değerindeki 47 dönümlük araziyi yağmalayacak” dedi.

‘TEHLİKEYE ATILIYOR’

Güler, “Burası yaklaşık 250 milyon dolar değerinde bir arazi. Bu daha birinci bölümü. Buranın toplamı 405 dönüm. Değeri 1.5 milyar dolara yaklaşıyor. Kanal İstanbul’dan sonra en büyük vurgunu Çeşme’de yapacaklar. İmar planlarında amaç çevreyi sağlıklı yapıya kavuşturmak olmalı. Ancak yapılaşmanın önü açılıyor ve Çeşme’nin turistik değeri tehlikeye atılıyor. Bu plan değişiklikleri doğal çevrenin korunmasına aykırı” diye konuştu.