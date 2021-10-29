'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi 90 sıra gerileyerek 287. oldu

29 Ekim 2021 Cuma, 23:30

Son üç yıldır üst üste "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında ilk 200'de olan Boğaziçi Üniversitesi, bu yılki listede 287'nci olabildi. Üniversiteye AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "kayyum rektör" olarak atanan Melih Bulu, Boğaziçi'yi dünya sıralamasında ilk 100'e sokacağını öne sürmüştü.

Boğaziçi Üniversitesi, ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News and World Report'un hazırladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022" sıralamasında 287. oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, önde gelen yükseköğretim kurumları derecelendirmeleri arasında gösterilen söz konusu sıralamada, bu yıl 90'ı aşkın ülkeden 1750 yükseköğretim kurumu, global-bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayısı, toplam atıf, uluslararası iş birlikleri ve yayımlanan kitap gibi 13 kritere göre değerlendirildi.

Boğaziçi Üniversitesi, 100 üzerinden 60 puan alabildi; Türkiye'de ilk sırada yer aldı ama dünyada 287'nci olabildi.

ÜÇ YILDIR EN İYİ 200'DEYDİ, BU YIL 300'E YAKLAŞTI

Evrensel'den Görkem Kınacı'nın haberine göre, geçen yılki sıralamada Boğaziçi Üniversitesi 197’nci sırada yer almıştı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi’nin son üç yıldır Türkiye’den ilk 200’e giren tek üniversite olduğunu belirterek "Bütçemizin 40 kat büyüklüğünde üniversitelerle aynı sırada yer alıyoruz" açıklaması yapmıştı.

İFTİHARLIK FİZİK BÖLÜMÜ, FİZİKÇİ NACİ İNCİ YÖNETİMİNDE GERİLEDİ

Geçtiğimiz yılki sıralamada üniversite, fizik alanında dünyada 60’ıncı sırada temsil edilmişti. Bu yılki sıralamada ise oldukça gerileyerek 97'nci sıraya düştü. Üniversiteye Melih Bulu'nun ardından kayyum rektör atanan Naci İnci de fizikçi.

KAYYUM MELİH BULU, İLK 100'E SOKACAĞIM DEMİŞTİ

Boğaziçi Üniversitesine senato kararları hiçe sayılarak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından "kayyum rektör" olarak atanan Melih Bulu üniversiteyi ilk 100'e sokmayı hedeflediğini söylemişti. Bulu'nun atanması, üniversite bileşenleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve okulda akademisyenlerin her gün sürdürdüğü nöbetin de dahil olduğu direniş sürecini başlatmıştı.

Kendisini anlatmak üzere Veyis Ateş’in programına katılan Melih Bulu, polisin kampüsteki gözaltılarını ve kapıya astığı kelepçeyi savunurken; diğer yandan "hard rock ve metal dinleyen" biri olduğunu söyleyerek imaj düzeltmeye çalışmıştı.

Programda Boğaziçi Üniversitesiyle ilgili hedefleri sorulan Bulu, "Boğaziçi’ni ilk 100’de görmek istiyorum" diyerek "ilk 100" hedefini beyan etmişti.

Üniversitenin "istenmeyen kişisi", "kayyum rektör" Bulu'nun "kariyer ömrü" bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmeye yetmedi. Bulu, kendisini atayan Erdoğan tarafından temmuz ayında görevden alındı, yerine yeni bir "kayyum rektör" Naci İnci atandı.

Boğaziçi'de kayyum rektörlere karşı akademik özerkliği savunan, üniversite senatosunun kararlarının ugulanmasını isteyen nöbet ve eylemler devam ediyor.

SIRALAMADAKİ DİĞER BİLGİLER

AA'nın haberine göre; US News and World Report, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022" sıralaması kapsamında 43 önde gelen alanda da listeler paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi alanlara göre hazırlanan sıralamalarda en iyi dereceyi 100 üzerinden 71,7 puanla yerleştiği 97'ncilik ile fizikte yakalarken, mühendislikte 332, bilgisayar bilimlerinde 368, kimyada ise 402'nci sırada yer aldı.

Bu yılki listede Harvard Üniversitesi ilk sıradaki konumunu korurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. Kıta Avrupası'nda ilk sırada İsviçre'den ETH Zürih, Asya'da ise Çin'den Tsinghua Üniversitesi yer aldı.

Yükseköğretim kurumlarının öncelikli olarak araştırma performanslarına göre değerlendirildiği sıralamada kullanılan 13 değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları ise şöyle sıralandı:

"Global araştırma saygınlığı (yüzde 12,5), bölgesel araştırma saygınlığı (yüzde 12,5), yayınlar (yüzde 10), kitaplar (yüzde 2,5), konferans bildirileri (yüzde 2,5), normalize edilmiş atıf etkisi (yüzde 10), toplam atıflar (yüzde 7,5), en çok atıf alanlar arasında yüzde 10'a giren yayın sayısı (yüzde 12,5), en çok atıf alanlar arasında yüzde 10'a giren yayın oranı (yüzde 10), uluslararası iş birlikleri (yüzde 5), uluslararası iş birlikleri sonucu çıkan yayınlar (yüzde 5), en çok atıf alanlar arasında yüzde 1'e giren yayın sayısı (yüzde 5) ve en çok atıf alanlar arasında yüzde 1'e giren yayın oranı (yüzde 5)."