Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci: Üniversitemi belirli bir zümrenin dayatmasına teslim etmeyeceğim

10 Ekim 2021 Pazar, 20:06

Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, devam eden protestolarla ilgili olarak, Sabah gazetesine konuştu.

"Makam arabasının üzerinde tepinmek insani değil. Bunlar bir projenin parçası" diyen İnci, "Buranın 30 yıllık hocası olarak üniversitemi belirli bir zümrenin dayatmasına teslim etmeyeceğim" dedi.

İnci şu ifadeleri kullandı: