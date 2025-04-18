Dünyanın en pahalı havalimanı... İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatlar İtalyanların da diline düştü: Bir muz 280 TL, Big Mac menü 890 TL!
İstanbul Havalimanı’ndaki fiyatlar İtalya'yı bile şaşkına çevirdi. İtalyan basını, havalimanındaki yiyecek ve içecek fiyatlarını tek tek mercek altına aldı. 387 TL'ye su, 280 TL’ye muz, 890 TL’ye hamburger menü satılan havalimanı için "dünyanın en pahalı havalimanı" yorumu yapıldı. İşte ayrıntılar...
İtalyan gazetesi Corriere della Sera, yıllık 80 milyon yolcusu bulunan İstanbul Havalimanı’nda yiyecek ve içecek fiyatlarının akıl almaz seviyelere ulaştığını yazdı.
Havalimanında 90 gramlık bir lazanya 1053 TL, bir Big Mac menü ise 890 TL’den satılıyor.
"DÜNYANIN EN PAHALI HAVALİMANI"
İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, İstanbul Havalimanı’nda yaşadığı deneyimi detaylarıyla yazdı ve “dünyanın en pahalı havalimanı” ilan etti.
Haberde, yolculuğa çıkmadan önce bir şeyler atıştırmak isteyen gazetecilerin, yüksek fiyatlarla şok olduğu aktarıldı.
“Bu fiyatlar açlığımızı bile bastırdı” ifadeleriyle başlayan yazıda, fiyat etiketlerinin bir yanlışlık olabileceği düşüncesiyle kasiyere danışıldığını fakat yanıtın “Hayır, fiyat doğru” şeklinde olduğu belirtildi.
İSTANBUL HAVALİMANI’NDA NE, NE KADARA SATILIYOR?
Corriere’nin aktardığı ve bugünkü kurla (1 Euro = 43 TL) hesaplanan fiyatlar şöyle:
Lazanya (90 gr): 24,5 Euro = 1.053 TL
(İtalya’daki benzer ürünün ortalama fiyatı 7-8 Euro (300 TL civarı).
Tavuklu salata: 17,5 Euro = 753 TL
Brioche (boş): 7 Euro = 280 TL
Bademli brioche: 10 Euro = 430 TL
Efes Bira (0.5 lt): 17,5 Euro = 753 TL
Taksim’de aynı ürün 1,5 Euro (65 TL) – %1.067 zamlı.
Fiji su (0.5 lt): 9 Euro = 387 TL
S. Pellegrino su (0.25 lt): 6 Euro = 258 TL
Sushi set (14 parça): 35 Euro = 1.505 TL
Salamlı sandviç: 550 TL
Emmental peynirli croissant: 15,4 Euro = 662 TL
Akdeniz salatası (210 gr): 11,2 Euro = 482 TL
Fast food zincirlerinde durum farklı mı? Hayır.
McDonald’s (4 kanat + patates + kola): 610 TL
McDonald’s Big Mac: 890 TL
Batı Avrupa’da ortalama Big Mac fiyatı: 8,6 Euro = 370 TL.
Double Quarter Pounder Menü: 900 TL
ABD’de aynı menü: 13 Euro = 559 TL.
Burger King Whopper: 22 Euro = 946 TL
Batı ülkelerinde 9 Euro (387 TL).
Kahve keyfi mi? O da lüks artık!
Double espresso (Starbucks): 5,5 Euro = 236 TL
İtalya’da aynı ürün 2,3 Euro (100 TL).
Flat white (ristretto): 8 Euro = 344 TL
Batı’da ortalama 5,2 Euro (225 TL).
Avrupa’da genellikle 35–55 Euro arasında olan lounge erişimi, İstanbul Havalimanı’nda iGA Pass ile 110 Euro yani 4 bin 730 TL.
“BİZ DEĞIL, MARKALAR FİYAT BELİRLİYOR”
Havalimanı işletmecisi iGA’ya da eleştiriler sonrası mikrofon uzatılmış.
Bir iGA sözcüsü, Corriere della Sera’ya yaptığı açıklamada yüksek fiyatlara dair sorumluluğun doğrudan kendilerine ait olmadığını belirtti:
“Yiyecek-içecek fiyatlarının belirlenmesinde markalar kendi fiyat politikalarını uyguluyor. iGA’nın bu fiyatlar üzerinde doğrudan bir etkisi yok.”
“SADECE AÇLIĞI DEĞİL, SABRI DA SÖMÜRÜYOR”
Haberde görüşlerine yer verilen yolcular, havalimanının tasarımının etkileyici olduğunu ancak fiyatların deneyimi gölgelediğini belirtiyor.
Bir yolcu, “Bu bir ihtiyaç sömürüsü, insan yemek zorunda” derken, bir diğeri fiyatları “saç baş yoldurur cinsten” olarak nitelendirdi.
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