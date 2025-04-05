Sabiha Gökçen’den 17 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi

Yayınlanma: 05.04.2025 - 14:28

Güncelleme: 05.04.2025 - 14:28

İstanbul’da etkili olan ve görüş mesafesinin düşmesine neden olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Aksamalar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sabah saatlerinde uçuş trafiğine kapatılmasının ardından uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Yakıt kritiğine giren uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 7 Pegasus, 10 Ajet olmak üzere 17 sefer İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.