'Dünyanın en saçma binası' artık yok!

20 Eylül 2022 Salı, 15:39

Kahramanmaraş'ta 40 dönümlük alanda yapılması planlanan şehir meydanı projesi çerçevesinde 'dünyanın en saçma binası'nın yıkımı tamamlandı. Ocak ayında yıkımına başlanılan binanın hafriyatı da tamamıyla kaldırılırken binadan geriye büyük bir boş alan kaldı.

KİMİNE GÖRE SARI BİNA KİMİNE GÖRE 18 KATLI BİNA...

Kahramanmaraş’ta 1994 yılında yapılan İl Özel İdare Binası, hem mimari hem de kullanılan renklerle aradan geçen zamanla kentin simgesi haline geldi. Kentte kimine göre sarı bina, kimine göre 18 katlı bina, internet arma motoru Google’da ‘Dünyanın En Saçma Binası’ olarak tanımlanan İl Özel İdare Binası için 2019 yılında yıkım kararı alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapıldı. Binanın yıkımına ocak ayında başlandı. Alan için Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydan projesi hazırlandı. Proje çerçevesinde, aralarında valilik ile Özel İdare İş Merkezi binasının da dahil olduğu 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı kent meydan ve otopark projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Dünyanın en saçma binasının yıkılması ve hafriyatını da kaldırılması sonucu binanın bulunduğu yer geniş bir alana dönüştü. Binadan geriye kalan hafriyatlar da kaldırılırken, çalışma boyunca tek şeritten akan Trabzon Caddesi yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı.

Gerçekleşen yıkım ve yapılan çalışmalar sonunda Büyükşehir Belediyesinin kasasına 6 milyon lira civarında kaynak sağlandığı kaydedildi.