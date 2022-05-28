'Dünyanın en saçma binası' nerede? Dünyanın en saçma binasının mimarı kim?

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:50

Dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan bina Kahramanmaraş'tadır. 1994 yılında yapılan bina uzun yıllar İl Özel İdare Binası olarak kullanıldı. 2 bin 110 metrekarelik alana kurulu bina 19 kat ve 92 bölümden oluşmaktadır. Kahramanmaraş'ta Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan binanın büyük bir kısmı tasarımı gereği boştur. Sarı, mavi ve kırmızı renklere sahip olan bina Kahramanmaraş'ta yaşayanlar tarafından adres tarifinde kullanılıyordu.

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASININ MİMARI KİM?

Dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan binanın tasarımcıları Haldun Sunal ve Arif Nafiz Aköz'dür.





DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI NEDEN YIKILIYOR?

Görselliği ve işlevsel olmaması nedeniyle eleştirilere neden olan binanın ülke ve dünya gündeminde yer alması kent sakininin tepkisine neden oldu. Kentin siluetini bozduğu gerekçesi ile yıkılmak istenen bina daha önce satışa çıkarılmıştı. Ancak binayı satın olan olmadı.

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASININ YERİNE NE YAPILACAK?

Özel İdare İş Merkezi'nin yerine 1500 araçlık otopark ve şehir meydanı yapılması planlanıyor.



