Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri onun tarlasında: Tarlaya girmeye korkuyor!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 12:17

Güncelleme: 29.08.2023 - 12:55

Afyonkarahisar’da bir yurttaş, tarlasında dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan ‘argiope lobata’ türü örümcek buldu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Bekir Sıttık Sağlam isimli yurttaş, mısır ve yonca ekili tarlasında gezerken ağ kurmuş bir örümcekle karşılaştı.

Ardından örümceğin fotoğrafını çeken Sağlam, internetten yaptığı araştırmada büyük bir şok yaşadı. Örümceğin argiope lobata türü yani dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğunu fark eden Sağlam sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yonca tarlasında gezerken bu örümcek ile karşılaştım ve ilk başta biraz irkildim. Daha sonra mısır tarlasında da aynı örümceği gördüm. Haberlerde de görmüştüm ve internetten araştırdığım zehirli olduğunu fark ettim. Şu anda da tarlaya girmeye korkar oldum" dedi.

KORKMAYA GEREK YOK: TARANTULA ZEHRİ BİLE İNSANI ÖLDÜREMEZ

Loblu örümcek olarakta bilinen ‘argiope lobata’ diğer birçok örümcek gibi zehirlidir ve çeşitli böceklerle beslenirler. Hatta birçok örümcekten zehirleri güçlüdür.

Ancak insan gibi büyük memelilere herhangi bir zarar veremezler. Tarantula zehri bile insanı öldüremez. Ama elbette insan gibi büyük memeliler için de ölümcül olan türler vardır. Arı sokması gibi kızarıklık ve tahriş bırakabilir en fazla. Fakat küçük bebekler, ileri yaştaki kişiler, immün sistemi baskılanmış olanlar (hamile, AIDS vs.) ve bilinen alerjik reaksiyon geçmişi olanlar yine de tedbirli olmalıdır. (Bu bilgi Evrim Ağacı sitesinden alınmıştır.)