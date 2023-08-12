Avusturya'da örümcek alarmı: Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!

Avusturya'da bir süpermarket, kalıcı ereksiyona neden olduğu bildirilen zehirli bir örümceğin tespit edilmesinin ardından geçici bir süreliğine kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 11:25
Avusturya'da örümcek alarmı: Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
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Avusturya'da bir süpermarket sıra dışı bir olaya sahne oldu. Viyana'nın yaklaşık 70 kilometre batısındaki Krems an der Donau kentindeki bir işletmede rastlanan "Brezilyalı Gezgin Örümcek" çalışanları paniğe sürükledi. 

TMZ'de yer alan habere göre, Avrupa'ya, süpermarketlere gönderilen muz demetlerinin içine saklanarak geldiğinden şüphe edinilen örümceğin ısırığı şiddetli ağrıların yanı sıra saatler süren ereksiyonlara sebep oluyor. Örümceğin zehiri bu yönüyle "doğal viagra" şeklinde tarif ediliyor.

İKTİDARSIZLIĞA UMUT OLABİLİR

Medical College of Georgia'dan Romulo Leite, "Ereksiyon, bu örümcek tarafından sokulanların acı ve rahatsızlıkla birlikte yaşayacağı bir yan etkidir" dedi..

Leite, sözlerine şöyle noktaladı:

"Örümcekteki bu fonksiyonun, erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) tedavisindeki ilaçların geliştirilmesine yardımcı olmasını umuyoruz."


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