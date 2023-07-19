Sıcak havalarda zehirli yılan ısırıkları daha yaygın hale geliyor

Yayınlanma: 19.07.2023 - 14:15

Güncelleme: 19.07.2023 - 14:15

ABD'deki Emory Üniversitesi'nden bilim insanları çalışmayı 17 zehirli yılan türüne ev sahipliği yapan Georgia eyaletinde gerçekleştirdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, hakemli bilimsel dergi GeoHealth'te yayımlanan analizde sıcaklıktaki her bir derecelik yükselmenin yılan ısırıklarında yaklaşık yüzde 6 oranında artışa yol açtığını ortaya koydu.

Araştırma ekibinden çevre bilimci Noah Scovronik, "Hava durumunun, yani meteorolojideki kısa vadeli değişikliklerin insan-yılan etkileşimini nasıl yönlendirdiğine dair pek bir şey bilmiyoruz. Çünkü kısmen hastalık ve ölüm nedenlerine ilişkin kaliteli verilerin bulunmadığı yerlerde çok sayıda tehlikeli yılan ısırığı meydana geliyor" diye konuştu.

Scovronik, "Ancak epey mütevazı verilerle ve yerleşik epidemiyolojik yöntemlerle bile yılanların ısırma modellerine dair çok şey öğrenebiliriz. Bu çalışma bunu gösteriyor" diye ekledi.

Scovronick ve meslektaşları, 2014 ve 2020 arasını kapsayan, zehirli yılan ısırıklarıyla ilgili 3 bin 908 vakayı inceledi. Bu vakalar, bölgedeki hastane kayıtlarından elde edildi.

EN FAZLA ISIRIK YAZ AYLARINDA

Daha sonra vakaların yaşandığı günlerdeki hava sıcaklığı ve yağış miktarı gibi ayrıntılar analiz edildi. Bunun sonucunda en fazla ısırık olaylarının yaz aylarında yaşandığı kaydedildi.

Sıcaklık ve ısırık artışı arasındaki tam ilişki henüz çözülemedi. Ancak yılanların çevresel sıcaklıklardan son derece derinden etkilenen hayvanlar olduğu biliniyor.

Mevsimsel hava değişikliklerine tepki vererek kış uykusuna benzer bir duruma da girdikleri bilinen yılanların, yazları sıcaklıklar daha yüksek olduğu zamanlarda halsizleştiği gözlemlenmişti.

YILDA 5 MİLYONDAN FAZLA YILAN ISIRIĞI VAKASI

Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre yılda toplam 5 milyondan fazla yılan ısırığı vakası kayda geçiyor. Yılanlar her yıl 138 bin kişinin ölümüne yol açıyor.

Emory Üniversitesi'nden herpetolog Lawrence Wilson, "Olumsuz sonuçlanan insan-yılan karşılaşmalarını azaltmanın temel yolu eğitim" diyerek şöyle devam etti:

"İnsanlar, yılanların hangi habitatları tercih ettiğini bilirse buralarda daha dikkatli olabilir. Örneğin zeminin yoğun bitki örtüsüne sahip olduğu yerler bu habitatlardandır. Yaşam alanlarına ve ihtiyaçlarına saygı gösterdiğimiz ve anladığımız sürece, zehirli yılanlarla bile uyumlu bir şekilde yaşayabiliriz."