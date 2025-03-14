Dünyanın gözü gökyüzünde: 'Kanlı Ay Tutulması' İstanbul'da görüntülendi

Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:15

Güncelleme: 14.03.2025 - 13:03

2025 yılının ilk tam ay tutulması gerçekleşti. 'Kanlı ay' adı verilen ve dünyada ender rastlanan ay tutulmasıyla ay kırmızı renge büründü.

İKİ KEZ GERÇEKLEŞECEK

Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ve 'Kanlı Ay Tutulması' olarak adlandırılan olay, 2025 yılında iki kez gerçekleşecek.

Ay tutulması Türkiye'den tam olarak izlenemezken, tutulma öncesi Ay'ın kızıl rengi gökyüzünde unutulmaz bir manzara oluşturdu.