Dünyanın gözü gökyüzünde: 'Kanlı Ay Tutulması' İstanbul'da görüntülendi

2025 yılının ilk tam ay tutulması gerçekleşti. Ay, 'Kanlı Ay' olarak bilinen kızıl renge büründü. O anlar gökyüzünde eşsiz bir manzara oluşturdu.

Dünyanın gözü gökyüzünde: 'Kanlı Ay Tutulması' İstanbul'da görüntülendi
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:15

2025 yılının ilk tam ay tutulması gerçekleşti. 'Kanlı ay' adı verilen ve dünyada ender rastlanan ay tutulmasıyla ay kırmızı renge büründü.

İKİ KEZ GERÇEKLEŞECEK

Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ve 'Kanlı Ay Tutulması' olarak adlandırılan olay, 2025 yılında iki kez gerçekleşecek.

Ay tutulması Türkiye'den tam olarak izlenemezken, tutulma öncesi Ay'ın kızıl rengi gökyüzünde unutulmaz bir manzara oluşturdu.


Etiketler: #Ay tutulması #Kanlı Ay tutulması

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