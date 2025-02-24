Ay Tutulması ne zaman? 2025 Yılın ilk Ay Tutulması ne zaman?

2025 yılının ilk Ay tutulması öncesinde yaşanacak Yeni Ay öncesinde başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Ay Tutulması ne zaman? 2025 Yılın ilk Ay Tutulması ne zaman?

Ay Tutulması ne zaman? 2025 Yılın ilk Ay Tutulması ne zaman?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:19

Yeni Ay tarihinin yaklaşması ve Mart ayında gerçekleşecek. Peki, Ay Tutulması ne zaman? 2025  Yılın ilk Ay Tutulması ne zaman?

2025 YILININ İLK AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Yılın ilk Ay Tutulması 14 Mart'ta Aslan burcunun 29. derecesinde gerçekleşecek. Tutulma saat 06:57'de başlayacak.

TUTULMA TARİHLERİ VE SAATLERİ

14 Mart 2025 Tam Ay Tutulması: Türkiye saatiyle 06:57'de başlayacak.

29 Mart 2025 Kısmi Güneş Tutulması: Türkiye saatiyle 11:50'de başlayacak.

7 Eylül 2025 Tam Ay Tutulması: Türkiye saatiyle 21:08'de başlayacak.

21 Eylül 2025 Kısmi Güneş Tutulması: Türkiye saatiyle 22:53'te başlayacak.

YENİ AY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

28 Şubat saat 03:44'de Balık burcunda 9 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor.


Etiketler: #Ay tutulması #Ay

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