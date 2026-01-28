Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Dur' ihtarına uymadı: Duvara çarpınca yaya olarak kaçtı

'Dur' ihtarına uymadı: Duvara çarpınca yaya olarak kaçtı

28.01.2026 09:49:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
'Dur' ihtarına uymadı: Duvara çarpınca yaya olarak kaçtı

Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçarken bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası araçtan inen sürücü yaya olarak kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 101. Sokak'ta meydana geldi.

Bir otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken polis ekipleri sürücünün alkollü olabileceğini değerlendirerek 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Image

SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI

Polis ekiplerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü, yaya olarak mahalle aralarına kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak otomobili otoparka çektirdi.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Nevşehir #duvar