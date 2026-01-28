'Dur' ihtarına uymadı: Duvara çarpınca yaya olarak kaçtı

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 101. Sokak'ta meydana geldi.
Bir otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken polis ekipleri sürücünün alkollü olabileceğini değerlendirerek 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.
SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI
Polis ekiplerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü, yaya olarak mahalle aralarına kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak otomobili otoparka çektirdi.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.