"Dur" ihtarına uymadı: Üç polis aracına çarpıp kaçtı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 11:51

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gece saatlerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında otomobilin sürücüsü üç ekip aracına çarparak kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin kaçtığı otomobil sabaha karşı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilin içerisinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışmasında aracın içerisinde içki kutuları bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin kaçarken, polisin araçlarına çarptığı anlar kameralara yansıdı.