Tuzla'da, polise mukavemet ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık beraat etti

24 Eylül 2021 Cuma, 14:46

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cihan Aksu gelmedi.

Duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle hakkında zorla getirme kararı çıkarılan ve bu kapsamda celse arasında gelerek savunma yapan Cihan Aksu'nun ifadesinde, "Kendilerine maskemi takacağımı söylememe rağmen idari para cezası kestiler. Bunun dışında onlara herhangi bir şekilde direnmedim. Hakaret etmedim." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Ömer Paslı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Cihan Aksu'nun, Tuzla Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memurları tarafından motosiklet üzerinde durdurulduğu, polislerin maske takmadığı için idari işlem yapmak üzere sanıktan kimlik istediği, sanığın kimlik vermeyeceğini söylemesi üzerine polislerin zor kullanacağı uyarısı yaptığı belirtildi.

İdari para cezası uygulanacağının söylenmesi üzerine sanık Cihan Aksu'nun polis memurlarına görevlerini engelleme maksatlı "Sen zor kullan, o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin." diyerek tehditte bulunduğu aktarılan mütalaada, sanığın daha sonra kardeşini arayarak "Teşkilatın numarasını gönderin bana, eniştemin numarasını gönderin." şeklindeki sözlerle tehdidini göstermek suretiyle birden fazla memura direndiği kaydedildi.

Mütalaada, ifadesinde teşkilattan kastının ailesi ve arkadaşları olduğunu söyleyen sanığın, tehdit kastı olmadığını beyan etse de suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği vurgulanarak, "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanığın "Teşkilatın numarasını gönderin bana, eniştemin numarasını gönderin." şeklindeki söylemleriyle polisler üzerinde sanki bazı siyasi parti veya bürokratlara yakınlığı varmış gibi etki kurmaya çalıştığı, ancak sanığın görevli polis memurlarını etkileyecek herhangi bir yetki ve gücünün bulunmadığının olay anı ve sonrasındaki yaşananlarla anlaşıldığını belirtti.

Mahkeme, bu kapsamda, sanık Cihan Aksu'nun üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Cihan Aksu'nun zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği gerekçesiyle 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.







