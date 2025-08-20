'Dur' ihtarına uymamak sonu oldu

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Abdullah Y.'yi (19) durdurmak istedi.

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Abdullah Y., ilçeye bağlı Fenese Mahallesi'nde ters yöne girerek, karşıdan gelen bir kepçenin baş bölümüne çarpıp, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Abdullah Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Abdullah Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.