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'Dur' ihtarına uymayan sürücü hakkında karar verildi!

'Dur' ihtarına uymayan sürücü hakkında karar verildi!

20.05.2025 15:04:00
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İHA
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'Dur' ihtarına uymayan sürücü hakkında karar verildi!

Ankara'da Bolu istikametinde seyrettiği sırada jandarmanın ‘dur' ihbarına uymayan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızılcahamam mevkiinde bulunan Anadolu Otoyolu'nda Gerede'ye doğru seyreden aracın sürücüsü T.K. (25), ‘dur' ihtarında bulunan jandarma ekiplerinin ihtarına uymadı. Ekiplerden kaçarak aracını görevlilerin üzerine süren sürücü, jandarma ekiplerince havaya açılan ateş ile durduruldu ve gözaltına alındı. O anları gören yurttaşlar tarafından olay anı kaydedildi.

Gözaltına alındıktan sonra hakkında, ‘Görevi Yaptırmamak için Direnme', ‘Kamu Malına Zarar Verme' ve ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından adli ve idari işlem başlatılan şüpheli T.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #Ankara #tutuklama #sürücü

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