’Dur’ ihtarına uymayıp kaçarken polise çarpan şahıslar yakalandı

Kayseri’de haklarında arama kararı bulunan şahısların bulunduğu otomobil, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçarken 1 polise de çarparak yaralayan şahıslar, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:14
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ’tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve dolandırıcılık’ suçlarından 30 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. (43) ve S.G.’nin (32) bulunduğu araç durdurulmak istendi.

Şahıslar polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken 1 polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıslar ise polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri haberleri Polis memuru haberleri

İlgili Haberler

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı
Kayseri’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 gözaltı

Kayseri’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler