’Dur’ ihtarına uymayıp kaçarken polise çarpan şahıslar yakalandı

Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:14

Güncelleme: 15.08.2024 - 09:40

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ’tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve dolandırıcılık’ suçlarından 30 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. (43) ve S.G.’nin (32) bulunduğu araç durdurulmak istendi.

Şahıslar polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken 1 polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıslar ise polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.