Kayseri’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 gözaltı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda; A.N., M.A., F.A., Y.Ş., M.A., E.G., M.A. ve P.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise; 19 parça halinde toplam 137,8 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek geçirildi.
Operasyonların devam edeceği belirtildi.
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