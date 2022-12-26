'Dur' ihtarına uymayıp polise bıçakla saldırdı

Kütahya'da iddiaya göre 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçan A.Ç., kendisini takip eden sivil polislere bıçakla saldırdı. Polisin etkisiz hale getirdiği A.Ç., gözaltına alındı.

DHA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:02
'Dur' ihtarına uymayıp polise bıçakla saldırdı
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Kütahya- Tavşanlı çevre yolunda polis ekipleri, gece saatlerinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi. İddiaya göre, ihtara uymayan A.Ç., kullandığı otomobille kaçtı.

Polisin peşine düştüğü otomobil, bir süre sonra TOKİ kavşağında durdu. Elinde bıçakla araçtan inip, sivil polislere saldıran A.Ç., etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen A.Ç., polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

 


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