'Dur' ihtarına uymayıp polisi şehit etmişti: Tutuklandı!

Yayınlanma: 16.07.2023 - 16:33

Güncelleme: 16.07.2023 - 16:33

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, önceki gün saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

Kendisine defalarca ‘Dur’ ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını artırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit’e çarptı.

Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

İstanbul’da "dur" ihtarına uymayan ve kullandığı motosikletle polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak şehit olmasına neden olan Osman B., ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Osman B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.