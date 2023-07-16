'Dur' ihtarına uymayıp polisi şehit etmişti: Tutuklandı!

İstanbul’da "dur" ihtarına uymayan ve kullandığı motosikletle polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak şehit olmasına neden olan Osman B., ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

ANKA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 16:33
'Dur' ihtarına uymayıp polisi şehit etmişti: Tutuklandı!
Abone Ol google-news

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, önceki gün saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

Kendisine defalarca ‘Dur’ ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını artırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit’e çarptı.

Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. 

İstanbul’da "dur" ihtarına uymayan ve kullandığı motosikletle polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak şehit olmasına neden olan Osman B., ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Osman B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


polis Şehit trafik kazası

İlgili Haberler

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikleti polislerin üzerine sürdü: 1 şehit

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikleti polislerin üzerine sürdü: 1 şehit
Muhammed Nur Kasadar'ın Milli Gazete yazarı babası: Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gitti

Muhammed Nur Kasadar'ın Milli Gazete yazarı babası: Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gitti
Son dakika... MSB duyurdu: Sözleşmeli Er Erdem Kavlak 'silah kazası' sonucu şehit oldu

Son dakika... MSB duyurdu: Sözleşmeli Er Erdem Kavlak 'silah kazası' sonucu şehit oldu

En Çok Okunan Haberler