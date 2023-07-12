Son dakika... MSB duyurdu: Sözleşmeli Er Erdem Kavlak 'silah kazası' sonucu şehit oldu
Son dakika haberi... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Erdem Kavlak şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Söz. Er Erdem Kavlak’ın şehit olduğunu açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Söz. Er Erdem Kavlak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
July 12, 2023
BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
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